Sinner, relax nell’Isola 

Qualche giorno di vacanza in più, poco da perdere in termini di punti in classifica, con l'obiettivo di essere al top anche sul cemento. In particolare quello degli Us Open. Vacanze blindatissime, quelle di Jannik Sinner, da trascorrere in Costa Smeralda. La presenza del numero 1 al mondo del tennis a Porto Cervo (dove il suo manager Alex Vittur è di casa) è trapelata dopo che il campione ha concesso un selfie al patron dell’eliporto di Villa La Contra Angelo Corda. Per il fuoriclasse altoatesino un passaggio anche allo Yacht Club di Cala dei Sardi. Da solo o in compagnia della presunta fiamma Laila Hasanovic? Certo, per ora, solo che l’atleta salterà il Master 1000 di Toronto, vinto nel 2023. Il n.1 del tennis mondiale, fresco vincitore a Wimbledon, si è cancellato dal torneo canadese in programma dal 27 luglio al 7 agosto al Sobeys Stadium, così come Novak Djokovic e Jack Draper (infortunato a un braccio). Al momento Carlos Alcaraz e l'ex campione Alexander Zverev saranno le prime due teste di serie e con loro ci saranno Taylor Fritz, l’azzurro Lorenzo Musetti, Holger Rune.

In Svezia

Intanto per l’Italia proseguono i successi internazionali. Dopo Wimbledon, ieri Luciano Darderi ha vinto il torneo Atp 250 di Bastad, in Svezia. Il 23enne n.55 Atp ha battuto l'olandese Jesper De Jong in tre set, col punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, in poco più di due ore di gioco. Per Darderi è la terza vittoria nel circuito, la seconda del 2025 dopo quella ottenuta lo scorso aprile a Marrakech, in Marocco. Un successo che lo porterà a scalare la classifica internazionale sino al numero 46, riavvicinando il proprio best ranking (32). «È il mio terzo titolo e ho appena 23 anni ed era anche la mia prima volta a Bastad e ho vinto, davvero incredibile. Sto cercando di restare concentrato e di continuare a crescere e speriamo di continuare così. Ho lavorato sodo per vivere momenti come questo, devo ringraziare mio padre, il mio team con cui stiamo facendo un ottimo lavoro», le parole di Darderi.

A Bari

Il Canada ha invece spento il sogno azzurro di conquistare per la prima volta la Hopman Cup, torneo a squadre nazionali miste alla 33ª edizione. Alla Fiera del Levante di Bari, l’Italia si è arresa per 2-1. A conquistare il primo punto per la formazione nordamericana è stata nel pomeriggio la 25enne Bianca Andreescu, numero 185 del mondo, che ha lasciato poco scampo a Lucia Bronzetti (64): 6-2, 6-3 in un’ora e 22 minuti di gioco.

A riportare la sfida in equilibrio ci ha pensato Flavio Cobolli. Il numero 19 della classifica internazionale ha rimontato un set perso malamente al tie-break 9-7 dopo aver sciupato due set point, imponendosi 7-5 nel secondo e chiudendo al long tie-break per 10-8 contro l’ex numero 6 Atp Felix Auger-Aliassime. Un successo che ha galvanizzato l’ambiente (il Canada non aveva perso ancora un match a Bari) ma che non è bastato: i canadesi hanno vinto il doppio misto per 6-3 6-3 e si sono portati a casa il trofeo che, così come gli azzurri, non avevano mai conquistato prima.

