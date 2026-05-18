Sinner, prossima fermata Roland Garros 

ROMA. Se Jannik Sinner sarà il tennista più forte di sempre lo dirà il tempo. Oggi - sicuramente - è nel gotha di questo sport, come testimoniano i complimenti di Alcaraz o Djokovic e il boom di ascolti tv (5,5 milioni al suo match point su Sky e TV8) e concorre per superare miti come Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, solo per citare i più contemporanei. La vittoria a Roma, intanto, lo consacra ulteriormente, in attesa di centrare il grande obbiettivo della stagione: il Roland Garros.

La stanchezza

È l'unico slam che manca al suo palmares e - nonostante l’assenza del suo rivale storico - c'è l'incognita di come il n.1 del mondo arriverà a Parigi. Il dubbio è esclusivamente atletico, a fronte soprattutto dei cinque set che riserba il major francese. Perché dopo due mesi incredibili in cui ha completato il “Golden Master”, vincendo 5 “mille” consecutivi (6 contando quello di Parigi-Defense nel 2025), nella semifinale del Foro Italico contro Medvedev ha mostrato i primi segni di umanità. Stanchezza e crampi lo hanno messo a dura prova, per questo la priorità ora è il riposo. Lo ha ripetuto più volte anche lui nella conferenza stampa post vittoria sul Centrale. Per questo adesso di fronte a sè avrà tre giorni interi senza racchetta, esattamente come ha fatto dopo il successo di Madrid per avvicinarsi a quello di Roma. E così l'altoatesino - anche se per poco - prenderà una pausa dal tennis, per passare un po' di tempo in tranquillità Alto Adige con la famiglia e la fidanzata Lailaper recuperare fisicamente e mentalmente.

La ripresa

Da giovedì o venerdì, poi, tornerà a fare sul serio, per quei giorni è previsto l'arrivo a Parigi, dove ricomincerà ad allenarsi, facendo lavoro specifico con chi sta curando la parte atletica della sua preparazione. Non a caso dopo Roma ha ringraziato, citandoli uno a uno, Umberto Ferrara, Alejandro Resnicoff e Andrea Cipolla. Ma l'incognita, come detto, sarà la resistenza sui cinque set, dopo mesi in cui non si è fermato un attimo giocando quasi 65 ore di tennis dall'esordio agli Australian Open a oggi. Per questo non lascerà nulla al caso: d'altronde a rendere grandi giocatori come Federer, Djokovic e Nadal è stata anche la capacità di programmare il proprio calendario in un contesto che porta gli atleti a giocare sempre più partite in tornei importanti.

Come Roger

Nel frattempo c'è chi come Claudio Mezzadri riveda Federer in Sinner. «Nei primi anni Roger dominò in lungo e in largo il circuito per 3 o 4 anni, Jannik ora sta facendo lo stesso», le parole dell'ex tennista svizzero e capitano della Nazionale elvetica che fece esordire con quella maglia il giovane Federer. Solamente dopo, sono arrivati Nadal e Djokovic a rompere un monopolio che oggi - senza Alcaraz - appartiene all'altoatesino. E allora appuntamento al Roland Garros, con l'esordio che dovrebbe essere martedì prossimo. Dopodomani, invece, conoscerà il suo percorso con il sorteggio dal quale sarà assente Carlos. E se c'è un'evidenza dall'infortunio dello spagnolo è come Sinner per restare competitivo non abbia bisogno di Alcaraz, al contrario il n.2, quando Jannik è stato fuori per il caso clostebol, ha perso la bussola, ritrovandola non appena l'altoatesino ha fatto rientro.

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