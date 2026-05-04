Sinner, prossima fermata Foro Italico 

ROMA. È sbarcato nel pomeriggio all’aeroporto di Ciampino atteso, attesissimo. Da cinquant’anni. Tanto è passato dall'ultima vittoria di un italiano nel singolare maschile, quella di Adriano Panatta nel '76. L'occasione per Jannik Sinner, attuale n.1 del mondo è grande, perché il suo rivale Carlos Alcaraz non ci sarà (così come a Parigi) e allora l'obbiettivo è proseguire una striscia di vittorie che è iniziata proprio a Parigi (Defense) 2025 e proseguita sul cemento di Indian Wells e Miami e sulla terra di Montecarlo e Madrid: cinque “1000” consecutivi. Ora punta Roma: «Giocare in casa è speciale e l’anno scorso dopo la sosta (per il caso clostebol, ndr ) mi ha dato una grande carica», ha detto stroncando sul nascere le voci di una possibile rinuncia dopo le fatiche spagnole. Il sorteggio di Piazza del Popolo lo mette di fronte al vincitore della sfida tra l'austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen. Poi sulla sua strada potrebbe esserci uno tra Jakub Mensik o Matteo Berrettini al terzo turno e un possibile ottavo con Fils.

Grande assente

Sinner era assente ieri al Quirinale, dove per l'Italtennis essere ricevuta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta diventando quasi una piacevole abitudine. A raccogliere i complimenti del Capo dello Stato sono salite la squadra femminile di tennis che nel 2025 ha vinto la seconda Billie Jean King Cup consecutiva, capitanata da Tathiana Garbin e composta da Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Lucia Bronzetti e Tyra Grant, e quella maschile che l'anno scorso ha alzato al cielo la Coppa Davis - la terza consecutiva - con protagonisti Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, guidati dal capitano Filippo Volandri, tutti accompagnati dai presidenti del Coni, Luciano Buonfiglio, e della Federtennis, Angelo Binaghi.

Protagonisti

Un risultato che lo stesso Capo dello Stato ha definito «inimmaginabile. Dimostra che la prima vittoria non era un episodio ma il risultato che vede il tennis italiano protagonista nel mondo». Mattarella, poi, ha anche sottolineato come "essere punti di riferimento evoca una responsabilità e voi date un esempio di costante di serietà anche verso i giovani», ricordando anche la figura di Alex Zanardi, «che, non soltanto richiama affetto ed ammirazione ma illumina il nostro sport" dando «il senso dell'importanza dello sport nella società». Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, poi ha invitato Mattarella agli Internazionali d'Italia sottolineando come se «riuscisse a trovare un momento nella sua fitta agenda sarebbe strepitoso». Un invito al Presidente riproposto anche da Binaghi che, dopo aver sottolineato come «i trionfi rappresentano il culmine del nostro percorso che ci fa sentire di aver svolto a pieno il nostro dovere e di aver rappresentato la nazione al meglio», ha rimarcato la speranza di vedere il Capo dello Stato agli Internazionali ricordando la presenza di Mattarella alla finale del singolare femminile dell'edizione 2025 vinta proprio da Paolini. «Credo sia il caso che ne tragga le opportune conseguenze», ha detto con un sorrisino il numero uno della Fitp. Flavio Cobolli ha sottolineato come l'occasione sia stata il «riconoscimento di avere il nostro Paese vicino» ed Elisabetta Cocciaretto ha ribadito che «vincere insieme ricorda che il nostro lavoro e talento sono al servizio di qualcosa di più grande» con i due tennisti che hanno omaggiato Mattarella con le copie in formato ridotto di Billie Jean King Cup e Coppa Davis.

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