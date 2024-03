Sinner prende il volo 

Jannik Sinner raggiunge gli ottavi di finale del torneo di Indian Wells battendo in due set il tedesco Jan-Lennard Struff, col punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e un quarto di gioco. L'azzurro affronterà nel prossimo turno lo statunitense Ben Shelton o l'argentino Francisco Cerundolo. Una partita impeccabile quella di Sinner, che gestisce benissimo il servizio e spesso si rende protagonista di attacchi a rete e volée spettacolari. Il tedesco, mai affrontato in precedenza, non è un rivale semplice, serve bene, spinge forte ma spesso cerca soluzioni in avanti che permettono all’azzurro di infilarlo.

La partita

Sinner ha vinto il primo set in mezz'ora, strappando il servizio al tedesco nel quarto game e poi approdando senza sforzo all'1-0. Simile l'andamento della seconda partita, col break al quinto game dell'italiano che poi annulla due palle del possibile contro break di Struff per risolvere la pratica con un 6-4. Sono ora 17 le partite consecutive vinte da Sinner, 14 nel 2024 con due titoli conquistati. Per gli ottavi si sono qualificati anche il greco Stefanos Tsitsipas, che ha eliminato l'idolo di casa Frances Tiafoe con un doppio 6-3, e l'australiano Alex de Minaur, che ha dominato Alexander Bublik, sconfitto 7-5, 6-0.

Il doppio

Jannik Sinner vince anche in doppio: con il compagno di nazionale Lorenzo Sonego, ha dato spettacolo. Sinner e Sonego (“Sinnego”, la perfetta crasi dei due) hanno dato una lezione a un'altra coppia di amici Andrey Rublev e Karen Khachanov, campioni a Madrid nel 2023, battendoli 7-5 6-1, in poco più di un'ora di gioco, un successo che vale l'accesso agli ottavi del torneo californiano. Prossimo test con l'argentino Horacio Zeballos e lo spagnolo Marcel Granollers.

Singolare maschile

Per gli italiani in California è tempo di grandi sfide, dopo quella poco fortunata di Matteo Arnaldi a Carlos Alcaraz (che poi ha sconfitto Felix Auiger-Aliassime 6-2, 6-3), nei sedicesimi ci sono quelle di Luca Nardi a Djokovic e di Lorenzo Musetti a Holger Rune, settima testa di serie. Il carrarino, 26ª testa di serie del seeding è approdato al terzo turno battendo Denis Shapovalov 6-4, 2-6, 7-5. Nardi invece aveva sconfitto 6-3 3-6 6-3 il cinese Zhang. Niente da fare invece per Fabio Fognini che ha ceduto 7-5, 6-3 all'argentino Sebastian Baez.

In campo femminile, Jasmine Paolini (numero 14 Wta) ha sconfitto la russa Anna Kalinskaya col punteggio di 6-3, 3-6, 6-4 e vola agli ottavi di finale.

