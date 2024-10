Sinner: «Posso fare meglio» 

La sconfitta nella finale del China Open è il passato. Jannik Sinner è ripartito con una vittoria nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. A tirargli su il morale ha contribuito Taro Daniel, sparring partner di un buon allenamento conclusosi con il punteggio di 6-1, 6-4. Prossimo avversario del numero 1 sarà Tomas Martin Etcheverry, 37° nell'elenco Atp. A spese del giapponese (n.93), Sinner è divenuto il primo giocatore nato negli anni 2000 a raggiungere le 250 vittorie in carriera nel circuito Atp. Ora sono 60 i suoi successi in stagione. Con l'altoatesino ha fatto un passo avanti sul cemento di Shanghai anche Carlos Alcaraz, ancora più agevolmente, contro il tennista di casa Shang Juncheng, numero 51 del mondo, liquidato in un'ora e 16 minuti con un doppio 6-2 (decimo successo consecutivo). Fuori l’altro azzurro Mattia Bellucci, battuto (6-4, 6-2) dal n. 3 del mondo, il tedesco Sascha Zverev.

La pioggia ha costretto al rinvio a oggi - il programma è iniziato nella notte - i match di Arnaldi (con Medvedev), Berrettini (con Rune). Stamattina in campo anche Cobolli (con Wawinka) e Musetti (con Goffin).

Doppiste in finale

In un buon sabato del tennis italiano spicca l'ennesimo acuto dell'accoppiata Sara Errani-Jasmine Paolini. Le campionesse olimpiche di Parigi sono in finale (oggi alle 10.30 contro Chan-Kudermetova) nel doppio al Wta 1000 di Pechino, la quinta di un’annata unica. Nella 6ª semifinale del 2024 hanno sconfitto 6-4, 1-6, 10-4 le statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands, centrando la qualificazione alle Wta Finals di Riad, a novembre, che a una coppia coppia italiana mancava dal 2015.

