Sinner piega Wawrinka: oggi semifinale olandese 

Rotterdam. Jannik Sinner prosegue a Rotterdam la sua risalita verso la top 10 mondiale. Dopo aver battuto mercoledì il n.3 al mondo e primo favorito del seeding, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner ha conquistato l'accesso alle semifinali del torneo Atp 500 nell’Olanda Meridionale. E lo ha fatto esibendo la stessa solidità mostrata contro il greco. Nei quarti, ieri l'azzurro ha battuto in due set il 37enne svizzero Stan Wawrinka (n.130 Atp), che dopo le operazioni stava tornando sulla ribalta con alcune buonissime performance. Invece il punteggio di 6-1, 6-3 chiarisce come non ci sia stata quasi mai partita. Il 21enne azzurro ha ottenuto il break (risalendo da 30-0) già al primo game e non ha mai concesso troppe speranze al vincitore di tre tornei Slam, neppure quando, nella seconda partita, ha perso a sua volta il servizio.

Oggi affronterà le insidie di un tennista di casa, Tallon Griekspoor, vittorioso 6-4, 6-4 nella sfida tutta olandese con Gijs Brouwer, che ha chiuso ieri un programma che viaggiava in ritardo. L’altra semifinale vedrà invece di fronte l’ex numero 1 del mondo, il russo Daniil Medvedev (6-2, 6-4 al canadese Felix Auger-Aliassime) e il bulgaro Grigor Dimitrov (6-3, 3-6, 7-6 all’australiano Alex De Minaur).

Ritardi (per la pioggia) anche sulla terra di Buenos Aires dove Lorenzo Musetti ha affrontato l’insidioso Juan Pablo Varillas, 101 del mondo, per l’accesso alla semifinale contro Cameron Norrie (5-7, 6-0, 6-3 all’argentino Tomas Etcheverry, dopo diverse interruzioni).

RIPRODUZIONE RISERVATA