Sinner “pesca” Djokovic 

Torino. Djokovic contro Sinner già nel girone delle Atp Finals anche se il primo avversario dell'altoatesino sarà Stefanos Tsitsipas, domenica pomeriggio (14.30). Lo ha stabilito ieri a Torino il sorteggio, che ha fatto finire l'azzurro attuale numero 4 al mondo, con il leader del ranking mondiale, il greco e un altro emergente, il danese Holger Rune, con il quale Jannik ha un conto aperto da Montecarlo. Nell'altro girone del singolo Carlos Alcaraz trova sulla sua strada il numero 3 al mondo Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Alexander Zverev (in pratica tre russi).

Sold out

Un cartellone che fa dire al presidente della Fitp, Angelo Binaghi, e al ceo di Atp, Massimo Calvelli, che "è il più forte mai visto alle Finals". Spettacolo assicurato, per un'edizione che si annuncia da tutto esaurito. «Su un totale di 166.470 biglietti disponibili», ha spiegato Binaghi «ne abbiamo venduti 160.612, cioè il 96,5%, e il 40,2% dall'estero, da 95 Paesi, nove in più dello scorso anno, Aggiungendo presenze di stampa, staff degli atleti e posti riservati ad Atp e autorità, arriviamo a 171.097 presenze su 176.985 posti disponibili nelle 15 sessioni quasi il 97% della capacità massima dell'impianto».

Arabia a zero

Binaghi ha sottolineato che "arriveremo ad avere il sold out in tutte 15 le sessioni di gara, anche se il meccanismo dei rilasci delle società che gestiscono i pacchetti dovrebbe permettere anche agli ultimi ritardatari di trovare ancora qualche biglietto all'ultimo momento. E siccome questo è il palazzetto più grande che il nostro Paese abbia mai avuto, significa che nella storia dello sport italiano non c'è mai stata una manifestazione indoor con questo successo". Dal numero 1 della Fipt un messaggio neanche troppo sottile in vista della scelta della sede per il prossimo quinquennio dopo il 2025, per il quale l'Italia, Torino in testa, è ben decisa a vedersi riassegnare l'evento. «Neanche un biglietto è stato acquistato dall'Arabia Saudita. Atp forse dovrebbe riflettere su questo». Binaghi si è anche detto felice del sorteggio di Sinner: «Sono contento che incontri Rune. Ero presente a Montecarlo al match di semifinale quando non ha vinto solo perché c'è stato un cambio repentino dal punto di vista meteo. Credo che Jannik sia più forte di Rune, ma saranno tutte partite all'ultimo punto, con una

grandissima intensità», ha concluso.

RIPRODUZIONE RISERVATA