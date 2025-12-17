VaiOnline
tennis.
18 dicembre 2025 alle 00:28

Sinner pensa già ad Alcaraz  Carlos si separa coach Ferrero 

«Corea, ci vediamo presto»: Jannik Sinner prepara il suo ritorno in campo, e il programma del 2026 prevede prima degli Aus Open un match esibizione contro Carlos Alcaraz, a Seul, il 10 gennaio. Così il n. 2 del tennis mondiale invia un videomessaggio dal suo profilo Instagram ai tifosi coreani.

Meno sereno il momento del rivale che si separa dallo storico allenatore, Juan Carlos Ferrero, che lo ha seguito per tutta la carriera portandolo al numero uno del ranking mondiale e a vincere 24 titoli, di cui sei slam. L'annuncio è stato dato sui social da Alcaraz: «È molto difficile per me scrivere questo post... Dopo più di sette anni insieme, Juanki e io abbiamo deciso di concludere il nostro periodo insieme come allenatore e giocatore», ha scritto, sottolineando che la decisione è stata presa di comune accordo. Secondo i media spagnoli Carlitos si affiderà al 55enne Samuel Lopez, vice di Ferrero.

