Sinner pensa già a miami 

Si ferma a 19 il filotto di vittorie di Jannik Sinner (era imbattuto nel 2024) e sfuma l'assalto al numero 2 del ranking mondiale Atp. Come l’anno scorso l'azzurro è stato sconfitto in tre set da Carlos Alcaraz in semifinale al termine di un match a fasi alterne. Ieri Carlos Alcaraz ha poi completato l’opera battendo 7-6, 6-1 Daniil Madevedev e vincendo ancora il Masters 1000 di Indian Wells, in California.

La partita

L'inizio della partita nella notte italiana di sabato - dopo una sospensione di circa tre ore a causa della pioggia - ha visto un Sinner straripante, capace di dominare il gioco da fondo campo senza lasciare possibilità all'avversario, apparso in confusione. Sono bastati 36 minuti per chiudere il parziale sul 6-1. Sugli spalti i numerosi vip, tra cui Bill Gates e Charlize Theron, hanno applaudito a scena aperta i colpi vincenti dell'azzurro. Nel secondo set, però, Alcaraz ha ritrovato la concentrazione, stimolato dal suo allenatore Juan Carlos Ferrero, ed ha cambiato tattica, riuscendo a ridurre il numero degli errori non provocati. Il match si è riequilibrato: lo spagnolo ha fatto un break e si è portato sul 3-1, Sinner ha avuto più occasioni per fare il contro-break ma le ha fallite. Alcaraz è così riuscito a chiudere 6-3 il parziale. Nel terzo set la situazione si è rovesciata con il giovane talento di Murcia che ha preso in mano le redini del gioco, alternando colpi ficcanti da fondo campo alle micidiali palle corte. Sinner ha subito l'inerzia del match e ha dovuto fare i conti con un servizio che ha perso di efficacia con il passare dei minuti. A questo si sono aggiunti un fastidio al polpaccio sinistro, un colpo al gomito dopo un recupero sotto rete, che lo ha lasciato dolorante, e i troppi errori non provocati (38, di cui 27 con il dritto). Alcaraz ha quindi avuto gioco facile a chiudere il set con un secco 6-2.

La rivincita

Sinner potrebbe avere la rivincita (in un’eventuale finale) già nei prossimi giorni: entrambi sono iscritti al torneo Masters 1000 di Miami che scatterà domani senza Novak Djokovic. «Ora, il prossimo torneo è Miami. Quindi sono già concentrato per Miami», ha detto il pusterese dopo il match. «Quello in cui ho peccato contro Alcaraz è stato il fatto di essere stato troppo prevedibile».

Phoenix azzurra

In attesa di rivederlo in campo, l’Italia si gode il gran rientro di Matteo Berrettini al torneo Challenger 175 (come quello che scatterà il 29 aprile a Cagliari) di Phoenix .Dopo uno stop di sette mesi, il romano ha prima sconfitto in semifinale l'australiano Aleksandar Vukic con due tie-break vinti a 2 e poi ha ceduto (7-5, 7-6) al portoghese Nuno Borges (n. 60) per il titolo. L’ex numero 6 Atp ha iniziato la risalita dalla 154ª posizione mondiale in cui era precipitato. Al di là dell’esito finale, per lui una settimana con tanti match, set e game: proprio ciò di cui aveva più bisogno dopo tanta inattività.

