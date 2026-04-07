Sinner, partenza sprint 

Montecarlo. «La strada verso Parigi è ancora lunga. Le sensazioni sono buone, ma qui non ho grandi aspettative. Per ora sono contento di come ho gestito questa transizione», ovvero l'atterraggio sulla terra rossa di Montecarlo, dopo i trionfi sul cemento di Indian Wells e Miami. Applaudito anche da Usain Bolt, Jannik Sinner ha iniziato “in casa” la rincorsa per il sorpasso su Carlos Alcaraz. Può riprendersi il primo posto nel ranking approfittando dei tanti punti a disposizione vista l'assenza per squalifica dello scorso anno, quando il trofeo andò proprio allo spagnolo. Ma il vero obiettivo resta il Roland Garros, unico Slam che gli manca. Intanto, é partito con una chiara vittoria sul francese Ugo Humbert (vincitore a Cagliari nel 2023): 6-3, 6-0 in 64' di gioco ed accesso agli ottavi del Masters 1000 monegasco, dove affronterà uno tra l'argentino Francisco Cerundolo ed il ceco Tomas Machac. Alcaraz ha però subito chiarito che non sarà facile togliergli lo scettro. Ha eliminato l'argentino Sebastian Baez al termine di un match altrettanto senza storia nel primo set (terminato 6-1), che Carlitos ha provato a complicarsi nel secondo, subendo un break subito recuperato, per infine chiudere 6-3. «Era quasi un anno che non giocavo sulla terra battuta e mi mancava», ha commentato. «So che perderò il numero uno, non so se qui o nel prossimo torneo. Sto difendendo molti punti e sarà difficile mantenerli tutti, Jannik é avvantaggiato. Ma per me il primo posto non è una priorità in questo momento. L'obiettivo è giocare al meglio sulla terra».

Gli altri azzurri

A Montecarlo sono scesi in campo anche Matteo Berrettini e Luciano Darderi. Per una volta il romano, tante volte fermato dagli infortuni, ha avuto dalla sua la sorte, nelle vesti del problema alla cervicale che ha costretto al ritiro lo spagnolo Roberto Bautista Agut a metà del primo set, quando il punteggio era già sul 4-0 a favore di Berrettini. Nei sedicesimi oggi ha però l'ostacolo Daniil Medvedev, con il quale non ha mai vinto in tre precedenti. Ha lottato tre set Darderi, ma non sono bastati a superare Hubert Hurkacz (oggi numero 74 Atp) che ha avuto la meglio. Punteggio a favore del polacco 7-6 (7/4), 5-7, 6-1. Oggi ci sono anche Cobolli-Blockx e Musetti-Vacherot.

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