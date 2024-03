Sinner, partenza perfetta 

Esordio vincente per Jannik Sinner nell'Atp 1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano, l'altoatesino ha superato 6-3, 6-0 l'australiano Kokkinakis. L'equilibrio si è spezzato con il break azzurro sul 4-3, che ha mandato anticipatamente in onda i titoli di coda di una sfida che si è conclusa con un parziale di 9-0 giochi a zero per Sinner.

II rosso della Val Pusteria, che nei sedicesimi di finale affronterà il vincente della sfida tra il tedesco Struff e il croato Coric, inizia così nel migliore dei modi il suo cammino verso il secondo gradino del podio mondiale.

Italiani nella notte

Sono poi scesi in campo nella notte altri cinque rappresentanti del tennis italiano: nel maschile, Matteo Arnaldi contro lo spagnolo Alcaraz, numero 2 del mondo, poi Flavio Cobolli opposto all'iberico Carballes Baena (partita rinviata per pioggia ventiquattro ore prima) e, nel femminile, Jasmine Paolini contro la tedesca Maria, Camila Giorgi che ha sfidato la ceca Noskova ed Elisabetta Cocciaretto contro Stearns (stoppata la sera prima con la statunitense al servizio sul 40 pari del primo game).

Buone prove azzurre

Nella notte precedente, era arrivato il primo match vinto qui per Lorenzo Sonego, che ha superato 7-6(1), 6-4 il serbo Kecmanovic. Unico sbandamento per l'azzurro il break subito sul 5-5, risolto dal controbreak dopo il cambio di campo. Ora, per il torinese c'è il britannico Norrie. Vittoria emozionante e con Giove Pluvio come alleato per Fognini. Il tennista di Arma di Taggia perdeva 2-1, 40-0 nel terzo set, ma la pioggia ha spento gli ardori dello spagnolo Zapata Miralles, con l'italiano che ha riordinato le idee, ha recuperato energie e, perso anche il quarto gioco, ha finito per vincere in rimonta il match 4-6, 6-2, 6-3. Ora sfiderà l'argentino Baez. Autoritaria Lucia Bronzetti, che ha regolato 6-2, 6-4 la polacca Frech: anche per lei è il primo successo in questo torneo. Prossima avversaria sul suo cammino, l'ucraina Kalinina. Salutano la California Martina Trevisan (sconfitta 7-5, 6-3 dalla francese Parry) e la qualificata Sara Errani (6-3, 6-1 dalla giapponese Osaka, ex numero 1 del mondo).

Lucky Nardi

Intanto, Luca Nardi prende il posto dell'infortunato argentino Etcheverry. Il pesarese è doppiamente “lucky”, visto che esordirà direttamente nel secondo turno contro il vincente tra lo statunitense Kovacevic e il cinese Zhang.



