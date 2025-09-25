Sinner parte bene Darderi a ruota Olbia, che torneo 

Rientro vincente per Jannik Sinner, in campo a Pechino dopo gli Us Open. L'azzurro, numero 2 del mondo, al torneo Atp 500 in Cina ha battuto il croato Marin Cilic in due set con il punteggio di 6-2 6-2. Partita in totale controllo, una sola palla break concessa al veterano di Međugorje, finale col sorriso e avanti un altro. Sabato il faccia a faccia con il francese Atmane (68 Atp).

«Sto lavorando soprattutto al servizio, alle volte sono un po' lento», ha sottolineato Sinner dopo la vittoria al primo turno del China Open, la prima partita giocata dopo la finale persa agli Us Open. «Mescolo le cose, cerco di migliorare, al 90 per cento sono concentrato su questo», ha detto dal campo l’azzurro, «la prestazione di oggi mi soddisfa, sono stato concentrato e attento, perché il primo turno è sempre un pericolo».

Ok Darderi

Dopo Matteo Berrettini, anche Luciano Darderi ha iniziato bene l'avventura nell'Atp 500 di Tokyo qualificandosi per gli ottavi di finale. L'azzurro ha superato al primo turno la wild card giapponese Yoshihito Nishioka (157) in due set, 7-6 6-3 e 2 ore esatte di gioco. Esordio amaro, invece, a Pechino per Lucia Bronzetti: l'italiana è stata eliminata dal WTA 1000: in un'ora e 19 minuti la russa Kamilla Rakhimova, numero 89 al mondo, ha vinto 6-4 6-1.

Il torneo di Olbia

Dal 12 al 19 ottobre al Tennis Club Terranova è in programma il Challenger 125, supportato per il terzo anno consecutivo dall’Health Partner Mater Olbia. In cima alla entry list l’attuale numero 72 Atp Alejandro Tabilo, con lui l’ex numero 3 del mondo Junior Nishesh Basavareddy o l’esperto Pablo Carreno Busta (ex 10 del mondo). In attesa delle wild card, l’unico azzurro nel main draw è Francesco Maestrelli. Alejandro Tabilo è reduce dalla vittoria dell’ATP 250 di Chengdu in finale contro Lorenzo Musetti. Al numero 72 Atp risponde nella parte bassa del tabellone Vit Kopriva, già capace di vincere un Challenger nel 2025 a Napoli. Ci saranno anche Dusan Lajovic (già 23 Atp) e Cristopher Eubanks: l’americano, ex numero 29 Atp, ha raggiunto i quarti a Wimbledon nel 2023 e sta tentando la risalita della classifica. (red. spo.)

