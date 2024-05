Sinner, Parigi val bene un sì 

Jannik Sinner sarà in campo al Roland Garros: l’altoatesino ha sciolte le riserve dopo il primo allenamento a Parigi che, interruzioni per pioggia a parte, è andato bene per le indicazioni che doveva fornire. Dopo l'infortunio all'anca che aveva lo aveva costretto a dare forfait a Roma, il n. 2 al mondo ha deciso di provare a tornare nello Slam parigino, dopo le cure, alcuni allenamenti a Montecarlo e il test di ieri con Kei Nishikori. Oggi é previsto il sorteggio del tabellone principale.

Qualificazioni

Intanto le qualificazioni si avvicinano al match decisivo. Per il momento sono 13 gli azzurri sicuri di partecipare allo Slam parigino. Nove gli uomini: Sinner, Musetti (anche lui testa di serie), Arnaldi, Sonego, Cobolli, Darderi, Nardi, Fognini e Berrettini; e quattro le donne: Paolini, Bronzetti, Cocciaretto e Trevisan. È a un solo match dal tabellone principale Sara Errani grazie al 6-2, 6-1 rifilato alla francese 23enne Alice Tubello. Tra gli uomini, fuori Stefano Napolitano - fermato dal giapponese Shintaro Mochizuki (n.163) - e Matteo Gigante (n.137), battuto in tre set al 21enne ceco Dalibor Svrcina (n.193). Eliminato anche Andrea Pellegrino (n.160) per mano del francese Gregoire Barrere. Avanzano invece Mattia Bellucci, che ha superato 6-1, 7-6 il sudafricano LLoyd Harris (138, ma ex numero 31), Giulio Zeppieri che ha sconfitto in tre set il bulgaro Adrian Andreev (n.236), Andrea Vavassori in tre sul tedesco Benjamin Hassan e Francesco Maestrelli (per ritiro di Zapata Miralles sul 6-1).

Intanto a Lione, Luciano Darderi è nei quarti (contro il francese Arthur Rinderknech) dopo aver battuto 7-6, 6-3 Adrian Mannarino.

