Sinner: Parigi solo se al 100% Binaghi: come una coltellata 

Roma. Niente compromessi. Jannik Sinner ha le idee chiare, e dopo aver detto no a malincuore agli Internazionali d’Italia, fissa già le condizioni per la partecipazione al Roland Garros: «Ci sarò solo se mi sentirò in forma al 100%».

Il giocatore altoatesino ieri ha approfittato della conferenza stampa organizzata dalla Federazione italiana, al fianco del numero uno della Fitp, Angelo Binaghi, per fare il punto sul suo difficile momento di carriera, ma anche per “sfogarsi” sugli obiettivi fissati a breve e medio termine.

«Di sicuro se non sarà curato al 100%, mi fermo ancora un po', perché non voglio buttar via altri tre anni di carriera», ha puntualizzato il tennista 22enne. «Anche se fa male, curare il corpo è molto più importante che tutto il resto. Vediamo come gestire queste situazioni».

La giovane star del circuito ha anche ripercorso le ultime travagliate settimane. «A Madrid c'erano dei giorni nei quali sentivo più dolore. Era una situazione strana. Il giorno prima della partita andava un po' meglio, però sapevo che qualcosa non andava. Il giorno dopo abbiamo fatto una risonanza e abbiamo capito che c'era qualcosa che non era a posto al 100% e quindi ho scelto di non giocare più a Madrid. Facendo degli esami a Monaco ho dovuto prendere delle scelte ulteriori perché Roma è il momento più importante dell'anno. Ho ventidue anni, faccio tempo a giocare ancora dieci anni qui».

Il presidente Binaghi non ha usato mezze parole, il forfait di Sinner, ha ammesso, «è stata una coltellata al petto. Doveva essere la sua festa, erano 47 anni che un giocatore italiano non era il favorito di questo torneo, ma credo che quella di Jannik sia la scelta giusta, noi siamo fiduciosi; ci ha insegnato che è dalle sconfitte che si deve imparare e che si devono trovare le forze per ripartire. Sono sicuro che avrà tante altre occasioni per vincere a Roma.».

