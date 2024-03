Sinner, ostacolo Shelton 

Indian Wells da applausi tra un Sinner da sogno e storie da ricordare. L'altoatesino cercherà oggi la 18ª vittoria consecutiva (battuto un altro record italiano, di Adriano Panatta) contro lo statunitense Ben Shelton, ultimo a sconfiggerlo in un torneo tradizionale, nuovo ostacolo verso il traguardo del secondo posto Atp. Ma per ora l'azzurro allontana le sirene, l'incrocio con Alcaraz che potrebbe valergli il sorpasso nel ranking è ancora lontano. «Io favorito a Indian Wells? Certo, ho un altro standing rispetto all'anno scorso, ma ascolto poco: penso solo a migliorare, giorno dopo giorno, sapendo che prima o poi arriverà un giorno difficile».

Addio doppio

Non è andata benissimo in doppio. Contro una delle più forti coppie del mondo, formata dallo spagnolo Granollers e l’argentino Ceballos, Sinner e Sonego sono stati sconfitti in due set: 7-6 (tie break perso a zero), 6-3. Apparsi molto rilassati, i due azzurri hanno preso questo 1000 californiano quasi come un allenamento, superando un turno e fermandosi alla finestra degli ottavi. Molto bene, invece, è andata all’altra coppia di azzurri nel tabellone di doppio, perché Vavassori e Bolelli hanno superato la coppia Murray (inglese) e il neozelandese Venus senza giocare, sfruttando il ritiro della coppia avversaria.

Musetti soffre

Ieri sera il primo a scendere in campo nei sedicesimi è stato Lorenzo Musetti contro Holger Rune, numero 7, un osso duro. Il danese, un anno più giovane dell’azzurro, si avvantaggia subito nel primo set che chiude 6-2. Poi il match diventa equilibrato e si va al tie-break. Musetti avanti 5-4 e un mini-break si smarrisce e perde 7-6 (7-5). Nella notte si è poi giocata la sfida impossibile di Luca Nardi contro il numero 1 del mondo, Novak Djokovic.

Le donne

E match da seguire anche nel tabellone femminile. Avevano lasciato il tennis per dedicarsi a maternità e famiglia e in pochi avrebbero scommesso sul loro ritorno in campo da assolute protagoniste, quanto meno in tempi rapidi: invece Caroline Wozniaki, Angelique Kerber e Naomi Osaka sono tornate e a livelli altissimi. Ad Indian Wells le tre ex numero 1 al mondo stanno avanzando nel tabellone del torneo che vede impegnate tutte le tenniste più importanti del ranking Wta, eliminando avversarie quotate. Agli ottavi Wozniaki e Kerber si affronteranno per la 16ma volta in carriera in quello che è stato ribattezzato il “derby delle mamme”. Ieri invece Lucia Bronzetti (53 Wta) si è arresa all’americana Coco Gauff, numero 3 del mondo, in due set: 6-2, 7-6(5) il punteggio in favore della vincitrice degli ultimi Us Open. Resta in corsa Jasmine Paolini (numero 14 Wta) che oggi agli ottavi affronta la russa Anastasia Potatova, 33 del ranking.

