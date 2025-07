Sinner, ostacolo Martinez 

Londra. Con la propria pattuglia ridotta da sei a quattro elementi dopo la prima giornata del terzo turno a Wimbledon, l’Italia si affida a Jannik Sinner per ripartire. Oggi alle 14.30 il numero 1 del mondo affronta lo spagnolo Pedro Martinez, 28 anni, 52 Atp, liquidato (6-4, 6-3) a Roma nell’unico precedente, datato 2022. Un ostacolo basso per l’altoatesino, che agli ottavi potrebbe poi ritrovare il bulgaro Grigor Dimitrov.

Tanti azzurri

La giornata vedrà altri tre italiani impegnati. Dalle 13.30, Lorenzo Sonego affronta il 34° giocatore della classifica, l’americano Brandon Nakashima. Il torinese è però in ottima forma e in grado di colmare il gap di 13 posizioni Atp con il proprio gioco. L’altro azzurro in campo è Flavio Cobolli, attuale numero 24 del mondo, che incrocia alle 12 il ceco Jakub Mensik (17) altrettanto ricco di talento, capace di batterlo nell’unico, poco attendibile precedente (novembre 2023). Infine, in campo femminile, l’ultima italiana in tabellone, Elisabetta Cocciaretto, cerca una difficile qualificazione agli ottavi di finale, affrontando per la seconda volta in carriera, ancora a mezzogiorno la svizzera Belinda Bencic, ex numero 8, oggi 35 Wta.

Note dolenti

Ieri non è stata una giornata felice per i colori azzurri. Sono usciti di scena al terzo turno tanto Mattia Bellucci quanto Luciano Darderi. Il primo è stato battuto in tre set dal britannico Cameron Norrie che si è imposto con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-3 raggiungendo gli ottavi di finale dove affronterà il cileno Nicolas Jarry (che ha battuto Joao Fonseca). Il secondo si è arreso in quattro set a Jordan Thompson (6-4, 6-4, 3-6, 6-3) in un match nervoso che consegna all’australiano un ottavo contro Taylor Fritz. Avanza intanto Carlos Alcaraz, numerl 2 del seeding, che ha concesso un set al tedesco Jan Lennard Struff. Adesso l’ostacolo più alto possibile da qui alla finale, ovvero il russo Andrey Rublev, 14 del tabellone.

In doppio

Finisce al secondo turno l'avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile. Le terze favorite, dopo aver battuto giovedì la spagnola Bucsa e la giapponese Kato hanno ceduto per 6-3 6-2 alla taipanese Hao-Ching Chan e la ceca Barbora Krejcikova. Per sara Errani, parziale consolazione dal “misto” con Andrea Vavassori: battuti (6-3, 6-0) i britannici Julian Cash ed Heather Watson.

RIPRODUZIONE RISERVATA