Sinner, ostacolo Diallo 

Dopo il doppio 6-1 a Elahi Galan, Jannik Sinner, nella notte, avrà di fronte il canadese Gabriel Diallo, coetaneo dell'altoatesino, reduce dal primo titolo vinto poche settimane a ‘s-Hertogenbosch, in Olanda. Dunque dopo un primo turno da cui «non si poteva chiedere di meglio», per citare le stesse parole del numero 1 al Mondo, il suo cammino al Cincinnati Open prosegue contro un avversario con buoni numeri dalla sua: il classe 2001 aveva iniziato la stagione da numero 87, ma alla vigilia dell’ultimo Slam dell’anno si presenta a ridosso della Top 30, col best ranking di numero 35 e testa di serie n. 30 in Ohio. Nel 2025 ha un bilancio di 23 vittorie e 16 sconfitte, compreso il successo all'esordio a Cincinnati contro Sebastian Baez (n. 43). Per Sinner è una sfida inedita: da temere l’altezza del nativo di Montreal e per il suo servizio. Ieri intanto successo per Alcaraz in tre set contro Dzumhur: 6-1, 2-6, 6-3.

I verdetti

Ieri gli altri verdetti a Cincinnati con il passaggio di turno, con qualche fatica di troppo, per Jasmine Paolini e per Lucia Bronzetti (6-3, 1-6, 6-4 contro la Kasatkina), e il ritiro di Luciano Darderi (Luca Nardi era ancora in campo di notte). Il Master 1000 al femminile ha visto così l’esordio della numero uno azzurra che ha eliminato la greca Maria Sakkari dopo due tie-break: «Non mollare», le ha detto Sara Errani seduta accanto a coach Federico Gaio nel corso del match in cui l’azzurra ha dovuto un po’ tremare prima di ritrovare una vittoria che mancava da 41 giorni. Paolini si è complicata la vita rimontata da 5-1 a 5 pari nel primo set, da 6-0 a 6-5 nel tie-break della seconda frazione. Al terzo turno la toscana dovrà vedersela con la statunitense Ashlyn Krueger in una sfida inedita. Paolini, se dovesse poi proseguire la sua corsa, agli ottavi potrebbe incontrare la ceca Noskova (n.20) o l'ucraina Svitolina (n.10). «È stata una partita complicata», le parole dell’azzurra, «se penso che nel primo set ero avanti 5-1. Ma lei ha giocato alla grande e quando serve e si muove così bene, in queste condizioni diventa un'avversaria difficile. Ci sono stati un po’ di alti e bassi. Sarebbe meglio andare diretti nelle partite, senza troppi su e giù, ma va bene così».

In campo maschile

Intanto nel tabellone maschile Darderi è stato costretto al ritiro: sotto 6-4, 3-1 contro il n. 71 Francisco Comesana, ha deciso di fermarsi dopo svariati minuti in cui un problema tra il gluteo sinistro e la zona lombare lo stava condizionando. Ha chiesto il trattamento del fisioterapista, ma non è servito. Alla ripresa è arrivata la decisione di ritirarsi. Durante la notte tra sabato e domenica era arrivata anche la vittoria di Lorenzo Sonego: 6-3, 7-6 al belga Zizou Bergs. Niente da fare invece per Flavio Cobolli eliminato in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6 dal qualificato francese Terence Atmane (136).

