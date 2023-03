Sinner, ora viene il bello 

Non è altrettanto amico - a dispetto del nome - Taylor Fritz, prossimo avversario di Jannik, stasera nei quarti. Il 25enne statunitense, attuale numero 5 Atp, campione uscente e quindi destinato a perdere posti se non andrà avanti nel torneo, nel 2021 aveva eliminato negli ottavi di finale l’altoatesino per 6-4, 6-3, in quello che resta l’unico precedente. Con quell’identico punteggio, Fritz ha battuto martedì notte l'ungherese Marton Fucsovics (numero 84 Atp).

E adesso viene il bello. Jannik Sinner ha già firmato una bella impresa, battendo ieri all’alba italiana il 37enne svizzero Stan Wawrinka (attualmente numero 100 Atp) in due set per 6-1, 6-4 e diventando così il primo italiano a centrare i quarti di Indian Wells. Un risultato mai in discussione che ribadisce quello di un mese prima a Rotterdam. Tra l’altro, nonostante la differenza d’età, i due sono amici e si sono allenati assieme anche alla vigilia del torneo californiano.

Prossima sfida

Non è altrettanto amico - a dispetto del nome - Taylor Fritz, prossimo avversario di Jannik, stasera nei quarti. Il 25enne statunitense, attuale numero 5 Atp, campione uscente e quindi destinato a perdere posti se non andrà avanti nel torneo, nel 2021 aveva eliminato negli ottavi di finale l’altoatesino per 6-4, 6-3, in quello che resta l’unico precedente. Con quell’identico punteggio, Fritz ha battuto martedì notte l'ungherese Marton Fucsovics (numero 84 Atp).

La classifica

Intanto Sinner potrà riguadagnare una posizione Atp, salendo al numero 12 e cedendo la tredicesima a Rafa Nadal. Lo spagnolo perde quattro posti ed esce dalla top 10 dopo 912 settimane consecutive. Un risultato che rende l’idea della grandezza del mancino di Manacor, indiscutibilmente uno dei più grandi tennisti di ogni tempo.

Berrettini a Phoenix

Intanto ieri è inziiata l’avventura di Matteo Berrettini, attuale 23 del mondo, nel Challenger di Phoenix. Dopo l’eliminazione al primo turno di Indian Wells, il romano (che potrebbe essere protagonista a Cagliari a maggio) ha affrontato, sul cemento dell’Arizona, il bielorusso Ilya Ivashka (86).

Carboni ok a Monastir

Intanto a Monastir, in Tunisia, nuovo successo per Lorenzo Carboni nel secondo torneo Itf da 15mila dollari. Stavolta l’algherese non ha dovuto faticare troppo per guadagnarsi l’accesso ai quarti di finale. Nella sfida con Rocco Piatti (figlio del coach Riccardo e monegasco di passaporto, 1586 della classifica Atp), Carboni ha vinto 6-0 il primo set, prima che l’avversario, in non perfette condizioni fisiche, gli stringesse la mano, ritirandosi. Ora lo attende Szymon Kielan, 606 del mondo, quinto favorito del torneo. Sarà la rivincita del match che il polacco ha vinto la settimana scorsa con un doppio 6-3.

