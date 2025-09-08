Sinner, operazione rincorsa 

Prima della finale degli Us Open Jannik Sinner era favorito su Carlos Alcaraz. Poi è finita con lo spagnolo che si è ripreso tutto, Slam e n.1 della classifica mondiale, e lo stesso azzurro fa autocritica di fronte allo strapotere dell'avversario visto in campo. «Devo uscire dalla comfort zone» e «cambiare qualcosa». «Sono stato molto prevedibile», l'autocritica di Sinner, che intanto riceverà la cittadinanza onoraria di Torino. Un giudizio rigoroso, severo, che lascia intendere la necessità di fare subito degli aggiustamenti. Alcaraz è migliorato molto, più di Sinner. «Ho studiato la partita persa a Wimbledon per capire in cosa Jannik fosse stato più bravo e in cosa avessi sbagliato. L'unico obiettivo era batterlo», ha svelato il nuovo numero 1. La risposta dello spagnolo ricorda quella di Sinner a Wimbledon quando l'azzurro spiegò di aver tratto energia dalla sconfitta al Roland Garros. Ora tocca a Sinner capire come migliorare.

I punti critici

Prima dello Slam statunitense Jannik si è focalizzato sul servizio ma proprio questo fondamentale lo ha tradito in finale. «Durante il torneo ho sempre ripetuto le stesse cose, non ho fatto nemmeno una combinazione servizio-volée e non ho fatto molti drop shot», spiega. «Poi arriva il momento in cui affronti Carlos e devi uscire dalla comfort zone. Devo provare piccole cose che nelle partite poi ti danno più confidenza. Carlos forse è il migliore in questo, non diventerò mai come lui, sarò sempre io come giocatore». Sinner ha già fatto una prima riflessione con il proprio staff:: «Cambieremo qualcosa tecnicamente. A Pechino lavoreremo tanto, non penseremo al risultato. L'obiettivo è essere pronti per Shanghai e Torino. Sta a me decidere se voglio cambiare qualcosa. Lavorerò per cercare di essere più preparato. Cercherò di apportare cambiamenti, di essere un po' più imprevedibile, anche a costo di perdere qualche gara».

Qualcosa in più

In sintesi serve un cambiamento. Al momento i due coach, Darren Cahill e Simone Vagnozzi, godono della sua completa fiducia ma qualcosa va fatto. Stavolta non basta sostituire preparatori o fisioterapisti. «Non dico che improvvisamente diventerò mancino ma ci saranno cambiamenti. Non so ancora se saranno importanti o minori. Sono un giocatore molto regolare, mi piace giocare da fondo campo e colpire forte. Mi serve aggiungere qualcosa che sarà decisivo per migliorarmi, come negli scambi. Non sono più il numero uno, quindi cercherò di fare in modo che questi cambiamenti funzionino».

