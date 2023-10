Sinner ok a Vienna: raggiunto Barazzutti 

Superare Corrado Barazzutti o farsi superare da Andrey Rublev: potrebbe essere questa l’insolita chiave di lettura della semifinale di oggi all’Atp 500 di Vienna, dove Jannik Sinner è approdato stabilendo il record italiano di 54 successi nell’anno solare, detenuto dall’ex Davisman.

L’altoatesino ha vendicato la sconfiitta patita da Frances Tiafoe proprio a Vienna, liquidando l’americano in due set: 6-3, 6-4 in un’ora e venti. Una prestazione solida, convincente, come le precedenti con Ben Shelton e Lorenzo Sonego.

Ora per il numero 4 del mondo arriva una semifinale molto pesante, proprio contro il giocatore che lo segue nella classifica Atp e che, in caso di vittoria nel torneo austriaco lo scavalcherebbe nella classifica mondiale. Il russo ha lottato per tre set per avere la meglio di un Sascha Zverev (russo anche lui ma di passaporto tedesco) ancora non tornato ai suoi migliori livelli: 6-1, 6-7 (5), 6-3 il punteggio a favore di Rublev.

Dall’altra parte del tabellone, sarà sfida tra il n. 3 Atp Daniil Medvedev (6-3, 3-6, 6-3 a Karen Khachanov nell’altro derby russo) e il n. 6, greco Stefanos Tsitsipas, che non ha certo avuto vita facile contro il croato Borna Gojo ma si è imposto per 7-6(4), 7-5, rimontano da da 1-4 nel secondo set. Questo match apre il programma alle 14 (Sky Sport)

