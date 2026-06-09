Sinner, obiettivo Wimbledon 

Jannik e Yannick. Uno è Sinner, il tennista più forte in circolazione che, come il suo grande rivale Carlos Alcaraz, di tanto in tanto è costretto a occuparsi della propria salute. L’altro è il meno celebre Hanfmann, tedesco, 59 del ranking Atp, che oggi a Stoccarda sfiderà negli ottavi Mattia Bellucci (78), unico azzurro a essersi già tuffato sull’erba. Gli altri stanno rifiatando dopo le fatiche della terra battuta.

I controlli

Intanto Jannik Sinner ha completato la “due giorni” di controlli all’ospedale San Raffaele di Milano, uscendo poco prima dell'ora di pranzo, evitando i media e i tanti curiosi assiepati all'uscita del padiglione Diamante, quello dei solventi dove gli era stata messa a disposizione una suite, e svicolando da un'uscita secondaria. Il numero uno del tennis mondiale è rimasto oltre tre ore nella struttura milanese, completando l'iter degli accertamenti programmati da giorni e iniziati ieri mattina fra cui una risonanza magnetica al cuore. A quanto si apprende, non sono previsti ulteriori esami nelle prossime giornate. «Sapevo che aveva in programma due giorni di visite per fare un check up completo, stasera (ieri, ndr ) rientra a Montecarlo e da domani (oggi, ndr ) riprenderà ad allenarsi. A parte un'esibizione, lo rivedremo a Wimbledon», è l’agenda, svelata a “Un Giorno da Pecora” (Radio1) dall'ex tennista azzurro Paolo Bertolucci, di Sinner, eliminato al Roland Garros da Juan Manuel Cerundolo dopo un malessere e che aveva già annunciato di non avere tornei sull’erba in programma prima di Wimbledon. Ieri, invece, a Londra, si è rivista Serena Williams, 44 anni (!): è tornata in campo in doppio con la canadese Mboko) battendo 7-6, 6-2 Melichar-Martinez e Routliffe. Niente male.

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