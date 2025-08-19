Sinner, obiettivo Us Open 

«Ora è tempo di riposare un paio di giorni prima di tornare al lavoro»: all'indomani del malore che lo ha costretto al ritiro nella finale di Cincinnati, Jannik Sinner conferma l'intenzione di partecipare agli Us Open. «Ieri non mi sono sentito bene e mi dispiace davvero deludervi», è il suo messaggio ai tifosi, via Instagram. «Grazie mille a tutti coloro che mi supportano qui e da casa, il vostro supporto significa tutto il mondo». Il suo coach, Darren Cahill, ha parlato di «eccessivo sforzo» nella preparazione del torneo e della finale, sino a che il suo organismo si è ribellato. Un episodio che ha suscitato stupore, delusione e preoccupazione tra i tifosi, ma anche qualche perplessità sulla sua tenuta. Per il campione italiano, quello sul rovente cemento dell'Ohio è però il primo ritiro in finale e forse anche per questo fa più rumore. L'attesa dell'ennesima sfida con Carlos Alcaraz era altissima; la delusione di aver assistito soltanto a 23 minuti di gioco è quindi direttamente proporzionata.

I precedenti

Prima di oggi l'azzurro si è ritirato cinque volte su 377 partite disputate nel circuito Atp. L'ultima volta è stata il 23 giugno del 2023 contro Alexander Bublik sull'erba di Halle: si ritira dopo 57 minuti mentre è sotto 7-5, 2-0 per un problema alla gamba sinistra. L'anno nero è il 2022: a Sofia in semifinale contro Rune alza bandiera bianca mentre è sul 5-7 6-4 5-2 per una storta alla caviglia destra. Fuori agli ottavi del Roland Garros contro Andrey Rublev sul punteggio di 6-1 a proprio favore per un dolore al ginocchio sinistro. A Miami ai quarti molla mentre è sotto 4-1 contro Francisco Cerundolo, dopo soltanto 22 minuti per i dolori causati da vesciche ai piedi. Nel 2020 il primo ritiro in carriera da professionista al secondo turno di Vienna contro Andrey Rublev dopo nove minuti ancora per le vesciche ai piedi. Poi ci sono le partite perse dopo cali improvvisi. Agli Australian Oper, poi vinti, ha avuto un malore contro Holger Rune: provvidenziali i 20' di sospensione per riparare la rete rotta. Nel 2024 ha perso ai quarti a Wimbledon contro Medvedev: uno stop di 11 minuti per tremori da stanchezza. Non ha partecipato ai Giochi di Parigi 2024 per una tonsillite.

Torneo caldissimo

A Cincinnati, ha influito la nuova formula del Masters 1000 americano, disputato su due settimane e con partite giocate in pieno pomeriggio con temperature ampiamente oltre i 30 gradi. Anche Alexander Zverev ha avuto un malore prima ai quarti e poi in semifinale. E lo stesso Sinner, alla vigilia del torneo, aveva sottolineato che «due settimane di gioco fanno sicuramente piacere ai tifosi ma sono un impegno eccessivo per gli atleti». Critiche che ha ribadito dopo la sconfitta in finale: «Non ho mai giocato un torneo così bollente».

