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05 agosto 2026 alle 00:22

Sinner, nuovi controlli in vista degli Us Open 

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Parola d’ordine: prudenza. Dopo il crollo fisico che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo sulla terra del Roland Garros, Jannik Sinner e il suo team non possono lasciare nulla al caso. Forte di questa consapevolezza, il numero 1 al mondo è volato ieri mattina a Milano, insieme a quattro membri del suo staff, dove è stato visitato da un fisioterapista all’interno della Physioclinic, prima di uscire sorridente intorno all’ora di pranzo.

Al centro di questo nuovo controllo di routine potrebbe esserci stato quel ginocchio destro apparso incerottato qualche giorno fa, quando l’altoatesino era passato al J Medical per un’altra sessione di test. Dopo la pausa post Wimbledon, Jannik punta adesso gli Us Open, ma prima di lottare per il suo sesto Grande Slam, Sinner scenderà in campo all’Atp Masters 1000 di Cincinnati in Ohio, in programma dal 13 al 23 agosto.

In attesa del ritorno del primo della classe, la spedizione azzurra a Montréal si è aperta con l’eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Dopo due giorni di rinvii per la pioggia abbattutasi in terra canadese, il 30enne romano è stato sconfitto in tre set (6-3, 6-7, 6-3) dall’argentino Mariano Navone, numero 44 del ranking mondiale. L’interruzione per alcune ore dopo il primo parziale perso aveva dato nuova linfa all’azzurro, ma alla lunga si è trovato costretto a cedere. Una vera e propria maledizione per Berrettini, che negli ultimi quattro anni non è mai riuscito a scavallare l’ostacolo del primo turno né in Canada né a Cincinnati.

Appuntamento rimandato per la prima gioia a Montréal anche per Mattia Bellucci. Il numero 80 del ranking mondiale si è arreso all’argentino Sebastián Báez in due set, con il punteggio di 7-5, 6-3. Una partita combattuta, almeno fino a un doppio fallo nel primo parziale che ha poi compromesso l’esito dell’intero incontro.

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