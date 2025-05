Sinner non si ferma, finale con Alcaraz 

Jannik Sinner continua a volare sulla terra rossa del Foro Italico. Supera anche Paul (1-6, 6-0, 6-3) e domani giocherà la finale contro Alcaraz. Una partita dalle due facce: nel primo set dominio dell’americano, poi la rimonta travolgente dell’azzurro con qualche frenata nella terza partita. Niente derby domani sul Centrale: Musetti si è arreso in due set (3-6, 6-7) allo spagnolo Alcaraz, sfidante del numero 1 del mondo per l’attesissima finale di domani. Oggi in campo Jasmine Paolini che, sotto gli occhi del presidente della Repubblica Mattarella, vuole conquistare un titolo storico contro Gauff.

