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02 luglio 2026 alle 01:32

Sinner non sbaglia un colpo 

Non ancora al massimo, batte Borges e accede ai sedicesimi 
epa13078097 Jannik Sinner of Italy in action during his Men's Singles second round match against Nuno Borges of Portugal at the Wimbledon Championships in London, Britain, 01 July 2026. EPA/NEIL HALL
epa13078097 Jannik Sinner of Italy in action during his Men's Singles second round match against Nuno Borges of Portugal at the Wimbledon Championships in London, Britain, 01 July 2026. EPA/NEIL HALL
epa13078097 Jannik Sinner of Italy in action during his Men's Singles second round match against Nuno Borges of Portugal at the Wimbledon Championships in London, Britain, 01 July 2026. EPA/NEIL HALL

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Jannik Sinner approda ai sedicesimi di finale del torneo di Wimbledon. Non ancora al meglio della forma sull'erba, il numero 1 del mondo ha dato una prova più convincente rispetto a quella del lunedì d'esordio, ma sembra ancora attento ad ascoltare il suo fisico e a cercare ritmo e misura: «Sappiamo che cosa è accaduto a Parigi e che potrebbe riverificarsi», ha detto Jannick.

Il match

Sinner ha superato 7-6(4), 7-6(2), 6-4 il lusitano Nuno Borges (48 Atp e reduce dalla semifinale nel 250 erbivoro di Majorca). Incassato il primo parziale, si aspettava che la partita andasse via più semplice, invece Borges ha tentato il massimo sforzo nel secondo set, issandosi sul 5-3 e andando a servirsi un setpoint sul 5-4. L'altoatesino non trema, strappa a sua volta il servizio al suo avversario e si aggiudica anche il secondo tiebreak, trovando poi il break che si rivelerà decisivo all'inizio del terzo set. Domani, l'altoatesino se la vedrà con lo statunitense Jenson Brooksby (81 Atp).

Bene Cobolli

Si chiude con una vittoria l'esordio in due giorni di Flavio Cobolli (numero 10 al mondo e 9 del tabellone). Il romano, fermato martedì sera dall'oscurità sull'1-6, 7-6(5), 6-3, è tornato in campo ieri contro l'argentino Mariano Navone, conquistando anche il quarto set al tiebreak e strappando il pass per il secondo turno. Il sudamericano è andato a servire sul 6-5, costruendosi tre set point, che Cobolli ha cancellato, fino al controbreak. Ancora emozioni nel tiebreak, con altri tre set point per Navone (sul 6-4 e uno sull'8-7), mentre l'azzurro, non concretizzato il matchpoint sul 7-6, chiude i conti 10 punti a 8. In doppio, buona la prima per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, coppia numero 4 del torneo e vincenti 6-4, 6-3 sulle wild card britanniche Ben Jones e Joshua Paris e attendono gli avversari per i sedicesimi di finale.

Djokovic avanti

A tarda sera Novak Djokovic ha battuto in tre set Stefanos Tsitsipas e si è qualificato al terzo turno. Il serbo ha vinto per 6-3, 6-4, 6-2 in appena un'ora e 28 minuti e al prossimo incontro se la vedrà con il francese Arthur Rinderknech. Avanti anche Daniil Medvedev. Sconfitta ed eliminazione, l’altro ieri, per Serena Williams.

Tanta Italia in campo oggi
Oggi, Cobolli tornerà subito in campo (terzo match sul campo 3, non prima delle 15.30), affrontando l'australiano James Duckworth. In parità i precedenti, con l'azzurro vincente agli Us Open' 24 e il tennista di Sydney più preciso ad Almaty l'anno dopo. Alle 12, Lorenzo Sonego aprirà il programma del campo 14 contro il canadese Gabriel Diallo. I due si sono incontrati soo una volta, nel 2025, con il torinese che la spuntò nel tiebreak deciso ad Auckland. Di scena anche Matteo Berrettini, che dovrà vedersela con la testa di serie numero 20, il francese Arthur Filsnel secondo match sul Campo centrale (non prima delle 15.40). A Tokyo, nel 2024, il romano si ritirò dopo un set. Nel torneo femminile, primo match sul campo 16 (alle 12) per la più giovane azzurra, la 18enne qualificata Tyra Grant, che andrà all'assalto della testa di serie numero 21, la ceca Marie Bouzkova. Quarto match sul campo 2 (non prima delle 17.30) per Jasmine Paolini (n. 13 del seeding), che affronta l'elvetica Viktorija Golubic. Nei quattro precedenti, la toscana ha vinto solo l'ultimo, a Varsavia nel 2022.

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