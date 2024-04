Sinner non è giù di Korda 

Montecarlo. È già Sinner-show al Masters 1000 di Montecarlo: al suo esordio nel torneo del Principato e sulla terra rossa, l'altoatesino liquida in poco più di un'ora e dieci minuti con un perentorio 6-1 6-2 lo statunitense Sebastian Korda e stacca il pass per gli ottavi di finale, ma soprattutto dimostra - vincendo il 23° match su 24 disputati nel 2024 - di non temere nemmeno la terra, dopo aver dominato sul cemento. Il mercoledì monegasco sorride all'Italia con Lorenzo Sonego, ripescato al posto di Carlos Alcaraz, che vince contro il canadese Felix Auger-Aliassime in due set, con il punteggio di 6-4 7-5 e si qualifica anche lui per gli ottavi di finale.

I commenti

«Non è stata una partita facile, nonostante il punteggio», ha detto Sinner -. Penso che io e “Sebi” abbiamo uno stile di gioco simile: poiché preferiamo entrambi il cemento, non giochiamo come i classici specialisti della terra battuta ma ci piace colpire piuttosto piatto e ne è venuta fuori una partita un po' diversa. Mi sono mosso abbastanza bene in queste condizioni e sono soddisfatto per questo primo match sulla terra. Il servizio sarà importante nei prossimi turni, speriamo di migliorare le percentuali e soprattutto di utilizzare qualche rotazione. Ogni anno è dura venire qui e fare buone prestazioni, ma sono contento di come ho giocato oggi. Vediamo cosa succederà al prossimo turno». La rincorsa verso la leadership mondiale di Djokovic comincia nel migliore dei modi per l'altoatesino.

Sfida “cagliaritana”

Negli ottavi si incroceranno gli ultimi due “re di Monte Urpinu”: Lorenzo Sonego (vincitore dell’Atp 250 del 2021) e Ugo Humbert, che si è aggiudicato l’Atp Challenger 175 del 2023. Il torinese, ripescato al posto di Carlos Alcaraz per scendere in campo nel secondo turno contro il canadese Felix Auger-Aliassime, ha ottenuto il pass grazie alla vittoria in due set (6-4 7-5), al sesto match point. Al quinta occasione utile per il piemontese, il cui urlo di gioia è stato invece soffocato da una chiamata arbitrale per un doppio fallo: «Ho vinto due volte», ha sottolineato Sonny, «oensavo di aver vinto quando l'arbitro ha chiamato il doppio fallo. Mi sono riconcentrato e sono stato bravo a non farmi condizionare»». Il francese ha invece superato il cinese Zhang in modo ancora più rapido. 6-1 6-4.

Contro il numero 1

Una mano d’aiuto alla scalata di Sinner, ma soprattutto alla propria, la può dare Lorenzo Musetti che oggi, nel giorno in cui si completano gli ottavi, affronta proprio Novak Djokovic.

RIPRODUZIONE RISERVATA