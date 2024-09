Sinner, non è ancora finita 

Jannik Sinner non ci sta ed esprime tutta la sua amarezza sul ricorso della Wada, l'agenzia mondiale antidoping, pur ostentando serenità. S'è detto «molto sorpreso e deluso» per l'appello al Tas (Tribunale di arbitrato dello sport) contro l'assoluzione del tennista azzurro, numero 1 al mondo, sul caso Clostebol. «Non è semplice, ma non posso controllare tutto», ha spiegato nella conferenza stampa dopo aver battuto in rimonta per 2 set a 1 il russo Roman Safiullin all'Atp 500 di Pechino, al quale partecipa da campione in carica. Sinner ha ribadito la sua volontà di continuare a collaborare, con la certezza che la sua innocenza è già stata dimostrata: «Non ho nulla da nascondere e, come ho fatto per tutta l'estate, collaborerò con il processo d'appello e fornirò tutto ciò che è necessario per dimostrare la mia innocenza ancora una volta. Sono deluso di sapere che la Wada ha scelto di appellarsi al risultato della mia udienza Itia dopo che i giudici indipendenti mi avevano scagionato e ritenuto innocente».

«Pensavo fosse finita»

L'incontro al Diamond Court, il centrale del National Tennis Center della capitale cinese, è passato in secondo piano malgrado l'annuncio della Wada sia stato fatto nel mezzo del match. «Sono convinto che risulterò innocente, ma non è semplice, perché pensavo che il caso fosse finito. Però ancora non lo è», ha replicato Sinner, in merito all'impatto dell'azione dell'antidoping mondiale sulle sue attività e sul prosieguo del torneo, «cerco di concentrarmi il più possibile sul tennis, più che posso. Non è molto semplice in questo momento», ha ammesso il numero 1 del tennis. «Vediamo cosa viene fuori, abbiamo fatto tre audizioni e sono uscito che ero innocente. E questo è molto positivo. Certe cose non le puoi cambiare mai». Per questo «sono abbastanza fiducioso che sarà così anche questa volta, che risulterà che sono innocente. Credo che sia ovvio, nella mia testa so che non ho fatto niente di male, nulla di sbagliato». Però «adesso vediamo quello che dirà il Tas, l'ultima audizione». Sul ricorso della Wada, Sinner ha affermato di averlo saputo «privatamente da un paio di giorni».

E questo forse spiega le incertezze mostrate nei due match di Pechino, contro il cileno Nicolas Jarry (vinto in rimonta per 2 set a 1) e con il russo Safiullin (stesso copione). Ora per Jannik ci sarà, domani mattina, il ceco Lehecka (37 del mondo), mentre Musetti sfida oggi il cinese Bu (92 Atp). Cobolli si è liberato ieri dello scomodo russo Kotov e domani all’alba italiana lo scontro con Medvedev (5 Atp). Bravissima la Paolini, che ha battuto la danese Tauson al terzo set e domani trova la polacca Linette (45 Wta).

Angelo Binaghi

«Abbiamo grande fiducia nell’organo, il Tas, che dovrà porre la parola fine sul caso», ha commentato il presidente della Fitp Angelo Binaghi, «poiché Sinner ha dalla sua non soltanto l'evidenza dei fatti ma anche l'assoluzione da parte di ben tre organi indipendenti; sono sicuro che l'unico effetto dell'appello della Wada sarà positivo, perché sancirà l'innocenza del ragazzo e metterà fine una volta per tutte a questa vicenda restituendoci un campione nel pieno della sua serenità». Così Binaghi ha voluto esprimere la sua vicinanza al campione azzurro, manifestando – come nell’immediatezza della prima notizia – piena fiducia nel giocatore.

La politica

«Chi ha interesse a distruggere la reputazione del numero uno al mondo? Chi vuole offuscare un primato conquistato sul campo? Da italiana, e ancor più da altoatesina, sono indignata per la decisione dell'agenzia antidoping Wada», dice la senatrice Michaela Biancofiore, Udc e Gruppi civici, «chiedere uno stop di uno o due anni, contestando che la constatazione di assenza di colpa non sarebbe corretta, è una perfidia che porta a pensare al peggio perché inspiegabile. Sul caso Clostebol, Sinner ha spiegato ampiamente cosa sia accaduto. L'accanimento con cui si muovono alcuni appare più come un modo per condizionare il mondo del tennis, sfruttando negligenza altrui per rovinanare psicologicamente un ragazzo di 23 anni, orgoglio italiano».

RIPRODUZIONE RISERVATA