Sinner, niente Quirinale 

Prima doveva valutare, poi ha aperto alla possibilità di andare, infine ha detto no. Dopo una riflessione costellata di dubbi mentre rientrava dalla cavalcata trionfale che in Australia lo ha portato a bissare il successo del 2024 agli Open di tennis, primo Slam della stagione, Jannik Sinner ha deciso di non partecipare all’incontro in programma al Quirinale in programma oggi tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Federtennis per celebrare i successi dell’anno passato e la vittoria bis di pochi giorni fa colta all’altro capo del mondo dal numero 1 della racchetta mondiale.

Uno stop breve

Proprio il trionfo di domenica scorsa a Melbourne, frutto di due settimane di grande impegno fisico e mentale, avrebbe pesato sulla scelta del campione azzurro, che ha ritenuto di dover staccare qualche giorno prima di riprendere la preparazione in vista dei prossimi impegni. Salterà Rotterdam e tornerà in campo a Doha. L’altoatesino, cui sarebbe stato suggerito «un riposo assoluto», anticiperà il suo arrivo a Sesto Pusteria, dove era atteso domani, per stare con la famiglia e trascorrere alcuni giorni in relax e totale isolamento.

Poco meno di un anno fa il Capo dello Stato aveva accolto Sinner e compagni per festeggiare la storica Coppa Davis vinta nel 2023 e il primo successo in Australia del futuro leader della classifica Atp. L’azzurro regalò al Presidente una racchetta con un fiocco tricolore e si disse molto colpito dalla sua «incredibile semplicità e umiltà», oltre che dalla grande conoscenza della storia del tennis: «La sa meglio di me». Mattarella scherzò con lui in un clima di grande simpatia e parlando della finale con Daniil Medvedev vinta in rimonta al quinto set (da 0-2) disse di «aver iniziato a guardarla dal quarto set e questo ha giovato al mio umore».

Un anno fa

L’evento al Quirinale concluse per Sinner, anche allora al rientro dall’Australia, tre giorni davvero intensi cominciati con l’incontro con la premier Giorgia Meloni e seguiti da conferenze stampa e sedute fotografiche. Niente di tutto questo, stavolta, per il campione di Sesto Pusteria. «Lui sicuramente detesta queste cerimonie, è stato in clausura per parecchio tempo e quindi vorrà riposarsi qualche giorno per poi ripartire a mille», ha detto lex campione Paolo Bertolucci a “Un giorno da pecora”, «certo dire di no al presidente... Io al suo posto sarei andato ma non sono stanco come lui».

Il Presidente

Mattarella, primo tifoso delle azzurre e degli azzurri di ogni disciplina sportiva, ha appena ricevuto la Federazione vela per celebrare gli ori olimpici di Parigi e le vittorie all’America’s Cup e al mondiale Juniores e domani, pur senza Sinner, si rinnoverà al Quirinale la celebrazione per la conquista della seconda Coppa Davis consecutiva ma anche per la vittoria delle azzurre nella Billie Jean King Cup, senza dimenticare il titolo olimpico del doppio femminile di Sara Errani e Jasmine Paolini e il bronzo nel singolare maschile di Lorenzo Musetti conquistati a Parigi. All’incontro con la delegazione guidata dal presidente Fitp, Angelo Binaghi, oltre ai capitani dell’Italia, Filippo Volandri e Tathiana Garbin, saranno presenti anche il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi e il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

