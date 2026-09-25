SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
tennis.
26 settembre 2026 alle 00:31

Sinner, niente Pechino: «Il ginocchio non è pronto» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il rientro può attendere. Fermo dal 12 luglio, giorno del glorioso bis a Wimbledon, Jannik Sinner non sarà in campo nemmeno all'Atp di Pechino: l'Open cinese, al via il 30 settembre, aspettava con ansia il numero 1 del tennis mondiale che invece ha annunciato l'ennesima rinuncia. «Sono triste, ma purtroppo non giocherò il torneo quest'anno, perché il ginocchio non sta ancora come vorrei e non sono ancora pronto a competere», il messaggio con cui lo stesso azzurro, in un video sui social, si è tirato fuori anche dal torneo in Asia. Che un anno fa l'azzurro aveva vinto, inaugurando una serie di successi interrotti solo dal malore choc a Parigi e dopo la pausa lo show sull'erba londinese. «Farò tutto il possibile per tornare quanto prima, mi manca giocare i tornei», le parole di Sinner, «e stare con i fan. Sono stato bene in passato a Pechino, e l'anno scorso ho anche vinto (così come nel 2023, ndr ). Sono triste di non poter difendere il titolo, ma tornerò il prossimo anno. Ci vediamo presto in campo". L'altoatesino soffre di un problema al ginocchio destro, un'infiammazione tendinea che ha curato nelle ultime settimane con terapie mirate effettuate anche al J Medical di Torino: ma evidentemente non ancora risolutive, anche se in questi giorni il campione aveva ripreso ad allenarsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta.

Bovini sardi: «Basta quarantena»

l T. Careddu
il conflitto

I Patriot all’Ucraina, c’è il via libera

L’annuncio di Zelensky. Putin, gelo sui negoziati ma assicura: non attacco l’Ue 
Venti di guerra

Crosetto: «Pronti a difenderci»

Il ministro: ottimista, ma dobbiamo prepararci a ogni evenienza 
Emanuele Floris
La manifestazione

«Dermatite bovina, basta restrizioni»

Anche il vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni in testa al corteo 
Tania Careddu
L’allarme

Emergenza migranti, Monastir allo stremo: «Temiamo il peggio»

Si complica la convivenza col vicino hotspot La sindaca: «Sono troppi e c’è insofferenza» 
Ilenia Giagnoni
La svolta.

Raid punitivo, denunciati sei ragazzi

Raffaele Serreli