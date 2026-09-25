Sinner, niente Pechino: «Il ginocchio non è pronto» 

Il rientro può attendere. Fermo dal 12 luglio, giorno del glorioso bis a Wimbledon, Jannik Sinner non sarà in campo nemmeno all'Atp di Pechino: l'Open cinese, al via il 30 settembre, aspettava con ansia il numero 1 del tennis mondiale che invece ha annunciato l'ennesima rinuncia. «Sono triste, ma purtroppo non giocherò il torneo quest'anno, perché il ginocchio non sta ancora come vorrei e non sono ancora pronto a competere», il messaggio con cui lo stesso azzurro, in un video sui social, si è tirato fuori anche dal torneo in Asia. Che un anno fa l'azzurro aveva vinto, inaugurando una serie di successi interrotti solo dal malore choc a Parigi e dopo la pausa lo show sull'erba londinese. «Farò tutto il possibile per tornare quanto prima, mi manca giocare i tornei», le parole di Sinner, «e stare con i fan. Sono stato bene in passato a Pechino, e l'anno scorso ho anche vinto (così come nel 2023, ndr ). Sono triste di non poter difendere il titolo, ma tornerò il prossimo anno. Ci vediamo presto in campo". L'altoatesino soffre di un problema al ginocchio destro, un'infiammazione tendinea che ha curato nelle ultime settimane con terapie mirate effettuate anche al J Medical di Torino: ma evidentemente non ancora risolutive, anche se in questi giorni il campione aveva ripreso ad allenarsi.

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