Sinner, nessun problema 

New York. Esordio con una vittoria per Jannik Sinner agli US Open. Il ceco Vit Kopriva, numero 87 al mondo, non ha avuto alcuna chance: all'Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadow l'altoatesino lo ha battuto con un secco 6-1, 6-1, 6-2. Davanti a un pubblico numeroso, Sinner - con indosso un completo rosso amaranto - non ha avuto problemi a piazzare una serie di colpi che hanno spiazzato Kopriva, travolto in poco più di un'ora e mezzo in un match senza storia. Il ceco ha tentato di opporre una debole resistenza ma non ha potuto nulla contro il numero 1 del mondo. «È stato bello tornare qui per l'ultimo slam dell'anno, in questa atmosfera bellissima. Sono contento di stare di nuovo bene, ho fatto il possibile per essere al meglio della condizione», ha detto Sinner a caldo dopo la vittoria. Nessun problema nemmeno per quel cerotto alla mano mostrato durante il match: «Non c'é da preoccuparsi, volevo proteggere la mano da una vescica che mi viene quando non gioco per due-tre giorni», ha aggiunto poi Sinner su Sky Sport. «Se ora vado ad allenarmi? No, Simo (Vagnozzi) ha detto che non serve e comanda lui. Siamo sul pezzo, vediamo come va», ha concluso l'altoatesino.

La sfida

Il campione azzurro è riuscito così a rassicurare i fan sul suo stato di salute e a rispondere al trionfo al primo turno dell'amico-rivale Carlos Alcaraz, che ha battuto in tre set - poco più di due ore di gioco - lo statunitense Reilly Opelka (67 Atp) al termine di un bel match. Lo spagnolo sfiderà ora Mattia Bellucci, al secondo turno dopo il ritiro del suo avversario, il cinese Shang: «Alcaraz è sicuramente un bel sogno; sarebbe intrigante incontrarlo sul Centrale... sarà un'esperienza fantastica», ha commentato Bellucci.

Passa al secondo turno anche Lorenzo Musetti che superato in quattro set, in rimonta, il francese Giovanni Mpetshi Perricard (37) con il risultato di 6-7 6-3 6-4 6-4. Perricard, dal servizio imprendibile, ha però commesso numerosi errori. «Ho rispettato il piano di gioco, sono fiero di questa vittoria», ha detto Musetti, prima di ringraziare gli italiani presenti: «C'è una grande comunità italiana a New York, ogni giorno riceviamo molto sostegno, il tennis italiano sta vivendo il suo periodo migliore, sono fiero di farne parte. La top 10 era il mio sogno, ho lottato tanto per arrivarci», ha aggiunto. Nel prossimo turno Musetti affronterà il vincente del match tra il francese Quentin Halys e il belga David Goffin. Esce al primo turno Matteo Arnaldi, sconfitto al quinto set dall'argentino Francisco Cerundolo (3-6 2-6 7-5 6-4 6-3) dopo tre ore e mezza. Avanti due set, Arnaldi ha poi subito il ritorno dell'argentino (19 Atp) che ha ribaltato il risultato con un finale di match straordinario.

