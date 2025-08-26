VaiOnline
Tennis.
27 agosto 2025 alle 00:37

Sinner, nessun problema 

Trionfale primo turno per Jannik. Avanti anche Musetti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

New York. Esordio con una vittoria per Jannik Sinner agli US Open. Il ceco Vit Kopriva, numero 87 al mondo, non ha avuto alcuna chance: all'Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadow l'altoatesino lo ha battuto con un secco 6-1, 6-1, 6-2. Davanti a un pubblico numeroso, Sinner - con indosso un completo rosso amaranto - non ha avuto problemi a piazzare una serie di colpi che hanno spiazzato Kopriva, travolto in poco più di un'ora e mezzo in un match senza storia. Il ceco ha tentato di opporre una debole resistenza ma non ha potuto nulla contro il numero 1 del mondo. «È stato bello tornare qui per l'ultimo slam dell'anno, in questa atmosfera bellissima. Sono contento di stare di nuovo bene, ho fatto il possibile per essere al meglio della condizione», ha detto Sinner a caldo dopo la vittoria. Nessun problema nemmeno per quel cerotto alla mano mostrato durante il match: «Non c'é da preoccuparsi, volevo proteggere la mano da una vescica che mi viene quando non gioco per due-tre giorni», ha aggiunto poi Sinner su Sky Sport. «Se ora vado ad allenarmi? No, Simo (Vagnozzi) ha detto che non serve e comanda lui. Siamo sul pezzo, vediamo come va», ha concluso l'altoatesino.

La sfida

Il campione azzurro è riuscito così a rassicurare i fan sul suo stato di salute e a rispondere al trionfo al primo turno dell'amico-rivale Carlos Alcaraz, che ha battuto in tre set - poco più di due ore di gioco - lo statunitense Reilly Opelka (67 Atp) al termine di un bel match. Lo spagnolo sfiderà ora Mattia Bellucci, al secondo turno dopo il ritiro del suo avversario, il cinese Shang: «Alcaraz è sicuramente un bel sogno; sarebbe intrigante incontrarlo sul Centrale... sarà un'esperienza fantastica», ha commentato Bellucci.

Passa al secondo turno anche Lorenzo Musetti che superato in quattro set, in rimonta, il francese Giovanni Mpetshi Perricard (37) con il risultato di 6-7 6-3 6-4 6-4. Perricard, dal servizio imprendibile, ha però commesso numerosi errori. «Ho rispettato il piano di gioco, sono fiero di questa vittoria», ha detto Musetti, prima di ringraziare gli italiani presenti: «C'è una grande comunità italiana a New York, ogni giorno riceviamo molto sostegno, il tennis italiano sta vivendo il suo periodo migliore, sono fiero di farne parte. La top 10 era il mio sogno, ho lottato tanto per arrivarci», ha aggiunto. Nel prossimo turno Musetti affronterà il vincente del match tra il francese Quentin Halys e il belga David Goffin. Esce al primo turno Matteo Arnaldi, sconfitto al quinto set dall'argentino Francisco Cerundolo (3-6 2-6 7-5 6-4 6-3) dopo tre ore e mezza. Avanti due set, Arnaldi ha poi subito il ritorno dell'argentino (19 Atp) che ha ribaltato il risultato con un finale di match straordinario.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Un’Isola di vecchi Pochi lavoratori e welfare a rischio

Squilibrio tra popolazione inattiva e attiva: nel 2050 il rapporto sarà di uno a uno  
Cristina Cossu
La Tragedia

Settimo San Pietro  sotto choc per la morte  del piccolo Alessio

Il bambino morto a quattro mesi: era scivolato tra il letto e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Arrivano i voli in più, ma non bastano

Biglietti aggiuntivi venduti nel giro di poche ore: Milano off-limits da Olbia e Alghero 
Alessandra Carta
personaggi

«Ringrazio tutti»,  Polonara si prepara al ritorno “a casa”

«Dai messaggi abbiamo capito che volevamo incontrarci ancora» 
Giampiero Marras
L’indagine

Stupro a Roma, arrestato un 26enne

È un gambiano con permesso umanitario: «Sono stato io, avevo assunto droga» 