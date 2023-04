Sinner-Musetti, la rivincita 

Ancora un derby, di nuovo Jannick Sinner contro Lorenzo Musetti. All'Open di Barcellona, sulla terra rossa dell'Atp 500 catalano, i due azzurri saranno i protagonisti della sfida dei quarti di finale: una rivincita, per il 20enne di Carrara, sconfitto una settimana fa a Montecarlo dall'altoatesino (sempre ai quarti), ko arrivato dopo l'impresa contro Novak Djokovic.

Sinner ha dato fondo a tutte le energie e ha lottato per non perdere il match che dopo un buon avvio si era messo piuttosto male. L'azzurro, n. 8 del ranking e quarto favorito del seeding, semifinalista nel Principato la scorsa settimana, dopo aver superato all'esordio - direttamente al secondo turno - l'argentino Schwartzman negli ottavi ha battuto 6-1 4-6 6-3 il giapponese Yoshihito Nishioka, n. 35 ATP e 16ª testa di serie. Un match duro nel quale l'azzurro ha dovuto lottare anche con un accenno di crampi alla gamba sinistra nel set decisivo.

L'avvio della sfida (senza precedenti) con Nishioka aveva dato l'illusione che per Sinner sarebbe stata tutta discesa. Il 6-1 del primo set sembrava il preludio ad un match-esibizione. Ma nel secondo, il giapponese (35 Atp) ha aggiustato la mira, mentre Sinner ha iniziato a sbagliare qualche colpo in più, specie con il rovescio. Set pazzo, con i due a strapparsi ripetutamente il servizio, con Sinner che appariva a tratti molto affaticato e con qualche principio di crampi. Alla fine ha prevalso 6-4 Nishioka grazie al quarto break. L'azzurro ha rischiato anche nel terzo e set, ma al terzo match point ha chiuso 6-3: la vittoria numero 26 del 2023 è una delle più sofferte ma porta settimo quarto di finale su otto tornei.

Musetti, n. 20 del ranking e nona testa di serie, dopo aver eliminato in due set l'australiano Kubler, n. 66 Atp, ha battuto in rimonta 3-6 6-4 6-1, dopo oltre due ore di gioco, il britannico Cameron Norrie, tredicsimo giocatore del mondo. E ora se la vedrà di nuovo con Sinner per un posto in semifinale.

