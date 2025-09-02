Sinner-Musetti, Grand’Italia a New York 

Nel cuore della notte italiana, scendono in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Uno contro l’altro, un match che sa di Italia, di bellezza, talento e grandi colpi. E che vale la semifinale dello Slam americano, l’ultimo dell’anno. L’orario è infelice, per i telespettatori italiani, ovvero al termine della partita prevista all’una di notte (ora italiana). Sinner è apparso irreale nell’ultima sfida, quella vinta contro Bublik concedendo solo tre games, ma l’impressione dopo aver visto Musetti maltrattare Munar è di una condizione generale eccellente.

Il presidente

«Spero che duri il meno possibile, ci serve benzina per i turni successivi», dice Angelo Binaghi da New York. Il presidente della Fitp ha seguito in tribuna all’Artur Ashe i due match degli ottavi dei nostri giocatori e dice sicuro: «Non ci accontentiamo più della semifinale, siamo l’unica nazione che ha due giocatori ai quarti, per questo spero e vorrei che uno dei due andasse fino in fondo». Binaghi spera in un match corto ma «temo che sarò smentito, mi deluderanno, perché entrambi stanno giocando in un modo fenomenale» Per Musetti «una vittoria sarebbe fondamentale perché vorrebbe dire l’ingresso alle Finals di Torino», aggiunge Binaghi, «si gioca alle 3 di notte? Siamo vittime del nostro successo, nel senso che questo non è solo il match più atteso dagli italiani ma lo è anche dagli americani», ha detto Binaghi, «lo hanno messo in prima serata piuttosto che nel pomeriggio. Siamo troppo forti e belli», ha aggiunto. E sugli ascolti record di Supertennis, ha sottolineato: «Numeri clamorosi, il nostro servizio pubblico oggi è misurato da un milione di persone al giorno alle quali consentiamo non solo di vedere il tennis ma anche di conoscere quanto forti siamo diventati in questo sport».

In campo

Un derby così, ai quarti di un torneo Major, l'Italia del tennis non l'aveva mai visto. Lorenzo Musetti lo aveva detto: «La sfida con Sinner è quella che tutti aspettano». E il numero 1 al mondo lo ha ascoltato superando il talentuoso Bublik, che a fine match lo ha abbracciato sussurrandogli “sei pazzesco e io non sono cosi' scarso...”.

L'altoatesino ricordava bene che nell'ultima sfida, ad Halle 2025, l'amico kazako l'aveva battuto. Della “vendetta” sportiva, secondo quanto rivelato da un video, aveva infatti parlato con una tifosa d'eccezione, Anna Wintour, nella tribuna dell'Artur Ashe dopo il riscaldamento pre-partita.

Quello di stanotte sarà un quarto tutto italiano come mai si era visto in un torneo del Grande Slam.L'ultima tra i due azzurri, nel 2023, è stata a Montecarlo. Nei 29 precedenti Slam “italiani”, mai un derby era andato oltre il terzo turno. E la posta in palio fa crescere la suspence.

Con Musetti abile a sottolineare che la pressione sarà tutta sulla spalle di Sinner. «La pressione c'è sempre, ormai da tempo - risponde l'altoatesino - quando giochi contro un altro italiano i match sono sempre un po' diversi, Lorenzo è un giocatore straordinario e talentuoso. Vedremo come andrà, io sono pronto alla sfida».

In uno Slam, la sfida Sinner-Musetti è un inedito: entrambi hanno giocato quattro derby in un torneo major e hanno sempre vinto. Due invece i precedenti diretti, tutti a favore di Sinner: nel 2021 ad Anversa, nel 2023 a Montecarlo. Il thrilling azzurro agli Us Open è servito.

