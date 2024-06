Sinner, Musetti, Bolelli-Vavassori: i sogni sono azzurri 

L'Italtennis sorride e si regala una domenica di finali sull'erba in vista di Wimbledon.

Il n.1 del mondo Jannik Sinner ad Halle, in Germania, regola in due set il cinese Zhizhen Zhang: 6-4, 7-6(3), in un'ora e 39 minuti, e giocherà la sua prima finale sull'erba contro l'amico e compagno di doppio, Hubert Hurkacz. «Ho vinto quattro partite dure, è una bella preparazione per Wimbledon; poi la prossima settimana non giocherò e sarà un bene per me e per il mio corpo», ha commentato al termine del match. «È stata una partita dura, con più scambi rispetto a ai quarti ed è quello che mi serviva«, ha aggiunto l'altoatesino, prodigo di complimenti per l’avversario («Zhang ha giocato bene. Ha servito e risposto bene».

Lo attende alle 14 l’amico Hubert Hurkacz: «Sarà una finale molto equilibrata, lui sull'erba gioca molto bene. Sarà comunque un bel giorno, cercherò di divertirmi, spero di mostrare un bel tennis. Conoscendolo si preparerà molto bene, nei match ufficiali alza sempre il livello del gioco». I numeri di Sinner in questo 2024 da sogno sono importanti: quattro finali, 37 vittorie e appena 3 sconfitte. «Sto cercando di migliorare e con il lavoro sono arrivato a questo punto. Non si finisce mai di lavorare, nella mia testa so che dobbiamo continuare così, forse anche di più. L'abbiamo visto in questo torneo, ormai mi conoscono bene e dovrò essere preparato», ha concluso. Sempre ad Halle, in finale c'è anche il doppio Bolelli-Vavassori che sfiderà per il titolo i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, numeri 2 del torneo.

A Londra, Lorenzo Musetti vola in finale al Queen's dopo aver battuto l'australiano Jordan Thompson (6-3 3-6 6-3) e sfiderà per il titolo lo statunitense Tommy Paul che ha sconfitto il connazionale Sebastian Korda. «È stato uno dei match più duri di questa settimana», ha commentato a caldo l'azzurro.

Sfuma invece l'obiettivo finale per Elisabetta Cocciaretto sull'erba inglese di Birmingham. In semifinale la 23enne di Fermo, n. 44 Wta, limitata da un problema alla coscia sinistra, ha ceduto per 6-2 6-2 alla kazaka Yulia Putintseva, n. 41 .

