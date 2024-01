Sinner, montagne russe 

Melbourne. «Non vedo l'ora di giocare, sarà complicato: la affronterò con il sorriso». Jannik Sinner si prepara così ad affrontare ai quarti di finale il russo Andrey Rublev (che ha vinto 6-0 al quinto contro Alex De Minaur). L'azzurro, ha conquistato il passaggio ai quarti di finale degli Australian Open, tra stanotte e domattina, battendo (ancora senza perdere set) il russo Karen Khachanov: 6-4, 7-5, 6-3. «Era da tanto che non giocavamo contro, Karen è un avversario tosto», le parole di Sinner dopo il match, «un giocatore incredibile dal punto di vista mentale e fisico. In passato ho vinto con lui, ma ogni partita ha una storia a sè. Sono contento della vittoria, ma è stata difficile. Abbiamo un tennis simile, a volte sembra una partita di ping-pong. A volte cerco di variare e sono felice del risultato. Non sono sempre freddo, ma cerco di far vedere poche emozioni quando perdo un punto. Ma certo sono infastidito e metto la faccia da poker».

Nole scatenato

Nella stessa parte del tabellone, con un perentorio 6-0, 6-0, 6-3 il numero 1 del ranking mondiale Novak Djokovic ha sconfitto il francese Adrian Mannarino (20 Atp) e ha raggiunto i quarti di finale. Il serbo ha dominato il match sin dai primi scambi, non lasciando scampo al francese. Ora affronterà il vincente della sfida tra lo statunitense Taylor Fritz che ha battuto in 4 set il greco Stefanos Tsitsipas. La giornata di oggi, iniziata nella notte, vede invece impegnati, tra gli altri, Medevdev, Hukacz, Zverev e Alcaraz.

Il tabellone femminile

All’alba di oggi tocca a Jasmine Paolini che cerca una storica qualificazione ai quiarti. L’azzurra (che salirà almeno al numero 24 Wta), affronta la russa Anna Kalinskaya (75).

