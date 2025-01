Sinner, missione Melbourne 

Melbourne. Dopo essere arrivato ieri a Melbourne direttamente da Montecarlo, dove aveva ultimato la preparazione, Jannik Sinner è subito andato in campo per il primo allenamento alla Rod Laver Arena. Il n.1 del mondo, campione in carica dell'Australian Open, ha condiviso il campo con Cruz Hewitt, 16 anni, figlio di Leyton, quest'anno in gara con una wild card. Curiosamente i due si erano già allenati a Melbourne nel 2020, anno d'esordio di Jannik agli Aus Open, quando Hewitt jr. aveva appena 11 anni. Oggi Sinner alzerà l'asticella, visto che il suo sparring partner sarà lo svizzero Stan Wawrinka, campione a Melbourne nel 2014. I primi test per Sinner sono in programma martedì (alle 6 ora italiana) e venerdì (ore 9 in Italia), nell'Opening Week degli Australian Open. L'azzurro giocherà due esibizioni: la prima contro Alexei Popyrin (battuto a San Silvestro da Matteo Arnaldi), la seconda con Stefanos Tsitsipas.

Montepremi

Intanto l’Australian Open si fa sempre più ricco. I premi per vincitori e partecipanti al primo Slam della stagione sono infatti aumentati. L'edizione del 2025 prevede infatti un montepremi totale di 58 milioni di euro, ovvero l'11,6% in più rispetto al 2024. La qualificazione al primo turno del torneo australiano vale ben 79.300 euro (12.000 in più del 2024); mentre per il vincitore sono previsti 2,1 milioni di euro. Prosegue dunque il trend degli ultimi anni nell'Happy Slam. Dal 2016 il prize money complessivo dell'ultimo Slam dell'anno è aumentato del 119%, e del 36% soltanto negli ultimi cinque anni.

