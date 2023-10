Sinner, McDonald avversario a Parigi 

Parigi. Al Masters 1000 di Parigi-Bercy è arrivato il giorno di Jannik Sinner. Reduce dal successo nel “500” di Vienna, che lo ha rinsaldato al quarto posto delle classifiche mondiali (Atp e Race), l’altoatesino entra in scena oggi al secondo turno del torneo indoor. Nei sedicesimi di finale affronta l’americano Meckenzie McDonald, uscito vincitore dal confronto con il connazionale J.J. Wolf (1-6, 6-4, 6-2). Tra Jannik e lo statunitense, numero 42 del ranking, ci sono due precedenti, entrambi vinti in tre set dall’azzurro: 7-5 4-6 7-5 nel 2021 sul veloce a Washington e 6-3, 7-6, 6-3 lo scorso anno proprio a Parigi, ma sulla terra rossa del Roland Garros.

Jannik è l’unico azzurro a Parigi , dopo che Lorenzo Sonego è uscito nelle qualificazioni per mano di Dominic Thiem e Lorenzo Musetti si è arreso al primo turno a Grigor Dimitrov, entrambi in tre set.

Niente doppio

Ieri era previsto l'esordio di Jannik Sinner anche nei sedicesimi del torneo di doppio, nel quale si presentava in coppia con Stan Wawrinka. Ma lo svizzero, che aveva chiuso il match di primo turno perso proprio contro Thiem a notte fonda, si è ritirato facendo saltare la sfida contro i serbi Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic. Grande attesa per Nole che nei gironi scorsi a Parigi è stato visto sugli spalti della finale mondiale di rugby e in sala nella cerimonia del pallone d’Oro.

