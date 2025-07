Sinner, mano tesa a Berrettini 

All'indomani dell'annuncio di voler rinunciare anche al torneo di Cincinnati - il quarto di fila mancato dopo Gstaad, Kitzbuhel e Toronto - a causa di problemi fisici, Matteo Berrettini si fa vivo sui social pubblicando una foto che lo ritrae insieme con Jannik Sinner in un allenamento a Montecarlo, accompagnata da una frase: “Step by step with the best” (passo dopo passo col migliore, ndr ). Un segnale di speranza in vista dell'Open degli Stati Uniti di fine agosto e la conferma del rapporto di amicizia tra i due tennisti azzurri che va al di là dell'aspetto sportivo, che pure li ha portati a condividere i trionfi in Coppa Davis. La rinuncia al torneo dell’Ohio aveva fatto temere che il tennista romano, all’ennesimo infortunio di una carriera tormentata, potesse prendere decisioni importanti. Il rapporto tra Sinner e Berrettini è molto solido: l’altoatesino aveva chiesto la presenza dell’infortunato compagno durante la prima finale di Coppa Davis come tifoso e l’anno dopo i due avevano condotto l’Italia al secondo trionfo consecutivo.

A Toronto

Intanto prosegue nelle due sedi di Toronto (Atp) e Montreal (Wta) l’Open del Canada. Lorenzo Musetti, che in questo torneo si presentava come terza testa di serie (assenti Sinner, Alcaraz, Draper, Djokovic) è stato sconfitto in tre set dall’americano Alex Michelsen, numero 34 del mondo. Il carrarino ha vinto il primo set per 6-3, nel secondo non ha avuto occasioni per il break e si è consegnato all’avversario per 7-6 (4). Nel terzo, avanti 2-0, Musetti è crollato cedendo 6-4.

RIPRODUZIONE RISERVATA