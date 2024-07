Sinner: malore, resiste ma perde 

Termina ai quarti di finale la corsa di Jannik Sinner sui prati di Wimbledon, al termine di un match che è un saliscendi di emozioni: dal primo set in vantaggio, il n.1 al mondo si fa rimontare, quindi accusa un malore che lo costringe quasi al ritiro, ma resta in campo, aggrappato al match con coraggio e volontà, fino alla rimonta, che però si spegne proprio sul più bello, al quinto set, quando infine cede a Daniil Medvedev. Epilogo di una partita palpitante, (6-7(7), 6-4, 7-6(4), 2-6, 6-3 in quattro ore), con continui capovolgimenti di punteggio, 11’ minuti d'interruzione per il malessere di Sinner, che si vede dunque sbarrata la strada alla seconda semifinale consecutiva ai Championships dal campione russo, favorito numero 5. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca all'azzurro, che non ha potuto gareggiare alla pari contro un avversario, sempre battuto negli ultimi cinque incontri.

Il malore

Ad inizio del terzo set, sotto di un break, il malessere di Sinner si acuisce. «Mi gira la testa», confida al medico, che gli misura la saturazione del sangue. Indigestione, calo di pressione o di zuccheri: visibilmente provato Sinner rientra negli spogliatoi, da dove esce - accolto da un'ovazione del Centre Court - con un volto nient'affatto rinfrancato. Ma qui Sinner ha il merito di non mollare, sforzandosi di non lasciare scappare troppo avanti il russo, pur giocando con una mobilità ridotta e la fretta di chi sa di non riuscire a sostenere gli scambi. Ma il quinto set, con un Medvedev incontenibile, va al russo, con il campione di San Candido non ha più la forza di reagire.

