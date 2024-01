Sinner, lo Slam inizia oggi 

Melbourne. Con l'uscita di Jasmine Paolini negli ottavi, battuta dalla russa Anna Kalinskaya in due set (6-4, 6-2), Jannik Sinner è rimasto l'ultimo azzurro in lizza agli Australian Open. Oggi per un posto nei quarti affronterà - orario previsto dalle 10.30, “comodo” per il pubblico italiano - Andrey Rublev, che domenica battendo Alex De Minaur ha raggiunto le 300 vittorie sul circuito Atp. Si confronteranno per la settima volta: Sinner è in vantaggio 4-2 e quando ha ceduto al russo è stato sempre per ritiro. Ha fare da antipasto la sfida tra Novak Djokovic e l'americano Taylor Fritz.

Delusa ma felice

«Sono molto contenta per il torneo», ha detto Paolini in conferenza stampa, «ma c'è anche un filo di delusione per come sono uscita. Avrei potuto fare qualcosa di meglio, mi spiace, ma il tennis è questo». La prima volta in un ottavo Slam ha lasciato comunque un po' d'amaro in bocca per l'esito del match: «Kalinskaya ha giocato bene, con palla pesante e profonda e ha commesso pochi errori. Avrei potuto e dovuto fare qualcosa in più, le ho reso la vita troppo semplice, le ho permesso di giocare con serenità. Mi ha messo sotto stress e io, invece di rimanere lucida e trovare delle soluzioni, mi sono messa fretta». Ora l'obiettivo della 28enne tennista toscana è concentrarsi su quello che va migliorato: «Vorrei continuare a salire di livello. La sfida sarà giocare stabilmente in questi tornei e il più possibile con le top player».

I grandi favoriti

Nel tabellone maschile sono approdati agli ottavi, più o meno spediti, tutti i pezzi grossi del circuito. Hanno guadagnato un posto i numeri 2 e 3 del ranking Atp, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Lo spagnolo ha demolito in tre set la resistenza di Miomir Kecmanovic (6-4, 6-4, 6-0) e nei quarti sfiderà il n.6 del mondo Sascha Zverev (7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 a Cameron Norrie, dopo oltre quattro ore di lotta. Medvedev ha dovuto lottare più a lungo per eliminare il portoghese Nuno Borges, in quattro set (6-3, 7-6, 5-7, 6-1) e se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz, giustiziere del francese Arthur Cazaux.

