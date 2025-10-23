VaiOnline
tennis.
24 ottobre 2025 alle 00:34

Sinner, l’implacabile 

Con Cobolli 17° derby vinto. Berrettini risorge con Norrie 

Nella giornata azzurra all'Atp 500 di Vienna sorridono Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti che raggiungono i quarti di finale. Sinner si aggiudica il derby italiano contro Flavio Cobolli: un match intenso, deciso al tie break nel secondo set. Il n. 2 al mondo si impone per 6-2,7-6 dopo un'ora e 47 minuti di gioco. Il numero 2 al mondo resta imbattuto nei derby, con 17 vittorie a zero. Ai quarti, ennesima sfida con Alexander Bublik. «Flavio sta giocando una stagione incredibile, migliora di settimana in settimana», ha detto Sinner. «Era uno dei pochi italiani che non avevo mai affrontato, grande talento e grande lottatore. In certi momenti abbiamo giocato davvero bene. Io cerco di giocare il meglio che posso, vediamo che cosa succederà».

Bene e meno bene

Grande Lorenzo Musetti che batte 6-3 6-4 contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry e vola ai quarti dove incontrerà Moutet. A brillare (e gioire) è anche Matteo Berrettini che si è qualificato per i quarti battendo in tre set il britannico Cameron Norrie per 7-6 6-7 6-4. «Sono davvero orgoglioso del tennis che sono riuscito a esprimere. Il sostegno del mio team e quello del pubblico mi ha aiutato a non mollare», ha commentato. «Ho avuto delle occasioni, le ho perse», E ha aggiunto: «Credo di aver giocato ad un livello altissimo. Contro Alex de Minaur sarà un'altra battaglia».Niente da fare invece per Matteo Arnaldi, battuto da Alexander Zverev, n.3 al mondo e 2 del seeding. Il tedesco si è imposto in due set, col punteggio di 6-4, 6-4, in un'ora e mezza scarsa di gioco. Al prossimo turno affronterà l'olandese Tallon Griekspoor.

