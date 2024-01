Sinner l’ha resa anche epica 

Ha aspettato quasi mezzo secolo l'Italia per festeggiare il trionfo di un azzurro in un torneo del grande slam e finalmente è arrivato Jannik Sinner. L'altoatesino a 22 anni è riuscito laddove in precedenza erano arrivati solo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, entrambi a Parigi e l'ultima volta nel 1976: per la prima volta il tricolore sventola sugli Australian Open. Dato per favorito nella finale col russo Daniil Medvedev (soprattuitto dopo la vittoria in semifinale su Novak Djokovic), Sinner sembrava aver perso il tocco magico e la forza interiore che si era costruito finora.

La partita

Finito sotto 2-0, ha riacceso la luce nel terzo set, cominciando una rimonta che ha completato dopo tre ore e 45 minuti di gioco, imponendosi 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. «Un vittoria speciale, un torneo incredibile, due settimane fantastiche», le prime parole dell'azzurro, che ha commosso augurando «a tutti i bambini di vivere questo sogno e di avere la libertà che mi hanno dato i miei genitori». Il padre Hanspeter e la mamma Siglinde erano a casa davanti alla tv ma gran parte del tifo era per l'italiano, che ha conquistato tutti e non solo per la qualità del gioco, migliorato negli ultimi mesi grazie a vittorie importanti come quelle su Djokovic alle Atp Finals e in Coppa Davis. La partita ha avuto due momenti e una svolta, ma si era messa male per l'italiano, con Medvedev che stava più vicino al campo del solito in risposta. Il numero 3 del mondo ha impostato la partita con l'obiettivo di alzare il ritmo e di mettere pressione da dietro già dai primi colpi per neutralizzare i cambi in lungolinea di Sinner, il cui servizio non funzionava come al solito mentre quello del russo era quasi implacabile. I primi due set sono volati con un doppio 6-3 sin troppo veloce.

La grande rimonta

Il finale sembrava annunciato, ma è arrivato il momento della svolta. Col servizio e in generale il tennis di Jannik che hanno cominciato a migliorare, mentre il ritmo del russo è calato, l'italiano si è preso il break decisivo al decimo game. A quel punto è stato Sinner ad avvicinarsi di più al campo, a metter più peso nei palleggi e grande precisione e varietà nei colpi, guadagnandosi il 2-1 con un placido 6-4. Medvedev si è trovato a sua volta in difesa, mentre sempre più spesso Sinner chiudeva il punto stringendo poi il pugno nel suo gesto di esultanza misurata. Il secondo 6-4 ha riequilibrato la partita, ma era evidente a tutti come sarebbe andata a finire. Il quinto set è vissuto nell'attesa di un colpo da ko, arrivato già al quinto game con il break, poi doppiato poco dopo per il 6-3 conclusivo. Game, set, match, history.

