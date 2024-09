Sinner, la Wada non archivia il caso Clostebol 

Il caso doping per Jannik Sinner non è chiuso. Mentre in rete, sui siti e sui social, si accavallano gli annunci della fine della vicenda, regolamenti alla mano in realtà la situazione è diversa. La Wada - apprende l’Ansa - ha richiesto la scorsa settimana i fascicoli completi all'Itia e per presentare il ricorso al Tas ha 21 giorni di tempo dal momento in cui ha ricevuto il materiale. Entro la fine del mese, così come da regolamento dovrebbe esserci una decisione della Wada che nel frattempo conferma che «la revisione del caso sia ancora in corso» e che «per il momento non è stata presa alcuna decisione in merito». Anche il Tas per ora non ha ricevuto alcun ricorso. Quanto all'altro soggetto interessato ad un eventuale ricorso, ovvero Nado Italia, l'appello non è stato presentato.

Il tennista altoatesino, intanto, dopo aver trionfato domenica scorsa agli US Open, è rientrato in Italia e, dopo qualche giorno di riposo in famiglia, ha promesso che farà di tutto per essere in tribuna domenica, nell’ultimo dei tre match contro i Paesi Bassi, (che potrebbe essere decisivo) a sostenere i suoi compagni di squadra impegnati cercare di conquistare le Finals di Coppa Davis.

