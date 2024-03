Sinner, la semifinale e... 

Jannik Sinner non ha la minima intenzione di interrompere la propria incredibile serie di successi (19 più 2 “esibizioni”) che lo rende anche imbattuto nel 2024. Ieri a Indian Wells, nei quarti di finale del primo Masters 1000 della stagione, ha rimandato a casa il temibilissimo Juri Lehecka in due set: 6-3, 6-3 il punteggio in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Va ricordato che il ceco, 32 del mondo, aveva eliminato gente del calibro di Andrey Rublev (5 Atp) e Stefanos Tsitsipas (11). L’altoatesino lo ha disinnescato, rispondendo da par sua alla pesantissima prima di servizio e non concedendo nulla nei propri turni di battuta. Due break nella prima partita, uno (al quarto game) nella seconda per centrare la semifinale nel primo dei due tornei del “Sunshine Double” (l’altro è Miami).

Clamorosa interruzione

La posizione numero 2 del ranking internazionale è dunque in bilico: Sinner l’ha puntata. Ma bisognerà attendere perché il match della notte, tra il tedesco-russo Alexander “Sascha” Zverev (numero 6 mondiale) e Carlos Alcaraz (numero 2) è stato sospeso per invasione di api. Un “incidente” clamoroso, mai successo prima. Quando era in corso il terzo game del primo set del quarto di finale (si era sull’1-1, 15-0 per Alcaraz), lo sciame ha occupato il campo adagiandosi sulla “spider cam” (la telecamera sospesa sul terreno di gioco), ma raggiungendo i giocatori e il giudice di sedia (che è stato punto). Inevitabile la sospensione della partita (fino alla risoluzione del problema) con la fuga di Zverev e Alcaraz, e poi del pubblico. Negli altri campi le partite sono proseguite regolarmente.

