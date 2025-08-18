Sinner, la resa più amara 

L'epilogo che non ti aspetti. la finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dura appena 23 minuti, con l'altoatesino che si ritira quando era sotto 5-0 contro lo spagnolo per un malessere. La sfida tra il numero 1 e il numero 2 al mondo vede lo spagnolo vincere il torneo per l'abbandono del suo rivale: 'Sono sceso in campo per il pubblico ma non ce la faccio. Mi sento troppo male, non posso muovermi", le parole dell'altoatesino quando ha comunicato il ritiro. Subito Alcaraz si è avvicinato all'avversario per consolarlo, a conferma che al di là della rivalità tra i due c'è grande rispetto, e poi, sulla telecamera ha scritto 'Sorry Jannik". Il numero 1 al mondo ha poi chiesto scusa al pubblico venuto per assistere alla finale di Cincinnati. Che Sinner fosse in difficoltà lo si è capito dal primo game: l'inizio del match è subito complicato per l'altoatesino che subisce il break al primo game e poi va sotto 2-0 complici anche una serie di errori gratuiti dell'altoatesino apparso in difficoltà. Ne approfitta lo spagnolo che strappa nuovamente il servizio e si porta sul 3-0. L'inerzia del primo set è tutta a favore dello spagnolo che si porta agevolmente sul 4-0 con un Sinner sempre in ombra e in difficoltà dal punto di vista fisico. Alcaraz va sul 5-0 ma a preoccuapre sono le condizioni del numero uno al mondo che infatti al cambio di campo decide di ritirarsi. Alcaraz vince, ma non c'è gioia.

Le parole

«Mi dispiace deludervi ma da ieri non mi sentivo bene», le parole di Sinner alla premiazione, salutato dall'ovazione del pubblico, «speravo di migliorare ma sono peggiorato. Mi dispiace tanto perché molti di voi oggi avevano altro da fare. Carlos, congratulazioni, non è il modo che volevi, ti auguro il meglio per il resto della stagione. Grazie per il sostegno al mio team e per aver capito la situazione. Mi dispiace deludervi, ma a volte capitano queste situazioni e bisogna saperle accettare. È stato uno dei tornei più caldi che io abbia mai giocato. Grazie per il sostegno e alle persone che sono venute. Ci rivediamo l'anno prossimo... sperando di essere in una condizione migliore». Alcaraz conquista il sesto titolo stagionale a una settimana dagli Us Open. «Non avrei voluto vincere così, mi spiace», ha detto lo spagnolo, «Capisco come tu possa sentirti in questo momento, non posso dire nulla che tu non sappia. Sei un grandissimo campione, e ritornerai ancora più forte come hai sempre fatto. Così fanno i grandi campioni e tu lo sei». Poi i complimenti al torneo che quest’anno si è profondamente rinnovato, con la ristrutturazione degli impianti di Mason: «Questo torneo dura tanto, l'atmosfera è bella, mi sento bene sul campo, lavoriamo bene. E per questo devo ringraziarvi, non solo per il lavoro di questa settimana, ma per quello di sempre. Tutti quelli che rendono possibile questo torneo, un grande torneo per me, quest'anno ancora più bello. Riusciamo a passare bene il tempo tra una partita all'altra, le persone sono splendide, in ogni allenamento, in ogni partita c'è l'affetto del pubblico, e lo apprezzo».

La classifica

Il quattordicesimo confronto tra Sinner e Alcaraz se lo aggiudica lo spagnolo che ora, alla vigilia degli Us Open guadagna punti pesantissimi nella corsa per la posizione di numero 1. In attesa di confermare i 2000 punti della vittoria dello scorso anno (quando lo spagnolo uscì al secondo turno), Jannik da lunedì sarà tecnicamente al numero 2 della classifica Atp che comanda da oltre 60 settimane. Se Alcaraz vincerà a New York tornerà sul trono mondiale.

RIPRODUZIONE RISERVATA