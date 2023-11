Sinner, la notte più bella  

Torino. Sinner ha battuto Djokovic. Il secondo numero 1 del mondo superato nel 2023, dopo la vittoria con Alcaraz. Ben oltre la mezzanotte, a Torino nel secondo turno delle Atp Finals, Sinner porta a casa il secondo successo in due partite: finisce 7-5, 6-7, 7-6, tennis di altissimo livello, partita tattica e nervosa, bellissima in alcuni momenti sottolineati da un pubblico bollente, straordinario, “beccato” alcune volte da Djokovic che sottolineava i fischi o gli applausi per i suoi errori. «Ero emozionato, c’era tensione», ha detto Sinner alla fine, «ma è stato un grande privilegio giocare questa partita con questo clima». Il match ha superato le tre ore di gioco, un esame superato ma che non basta ancora per sbarcare in semifinale, perché Sinner dovrà battere anche Rune, nella terza partita del girone in programma domani.

Oggi in programma due match delicatissimi, nell’altro girone: Alcaraz, per restare in corsa per un posto in semifinale, dovrà superare Rublev in una sfida che si preannuncia straordinaria in programma nel pomeriggio. Alle 21 Medvedev se la vedrà con lo splendido Zverev visto nel primo turno contro Alcaraz.

Verso la Davis

E, da martedì, Jannik Sinner sarà al centro del “progetto Malaga” per l'Italtennis. Non poteva essere altrimenti, come ieri ha spiegato il capitano azzurro in Coppa Davis, Filippo Volandri: «Jannik sta mostrando i risultati del lavoro fatto nell'ultimo anno e mezzo. Sia per quanto riguarda l'evoluzione del gioco sia per quanto riguarda il fisico. Oggi lui si sente di appartenere alla classifica che ha, all'elite del tennis mondiale, e quando gioca con i top player ha un'altra consapevolezza».

La squadra

In Spagna sarà proprio il numero 4 del mondo la punta di diamante del team azzurro. «Sento che stiamo facendo il massimo» osserva Volandri, «e ho la fortuna di avere tanti giocatori di alto livello, anche se questo mi complica un pò le cose per quanto riguarda le scelte. In Spagna avremo quattro giorni per stare assieme e prepararci al meglio». Al fianco di Sinner giocatori che hanno raggiunto i massimi livelli. Come Matteo Arnaldi, nel 2023 in costante crescita: «È un professionista incredibile », sottolinea Volandri «molto dedito al lavoro e all'allenamento, fa tutto per arrivare».

Poi Lorenzo Musetti, reduce da una stagione altalenante e un pò appannato negli ultimi mesi: «Lui ha tempi diversi, ha avuto tante novità recentemente, ma è un giocatore giovane ed è fortissimo». Il team dell'Italtennis per la trasferta spagnola è completato da Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. L'avversario di turno è l'Olanda, guidata da Tallon Griekspoor (23 Atp) e da Botic van de Zandschulp (52), con un doppio temibile formato da Wesley Koolhofe da Jean-Julien Rojer.

