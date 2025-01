Sinner, la data del giudizio 

melbourne. Ora c’è la data: l'udienza per l'arbitrato del Tas sul caso Clostebol che riguarda Jannik Sinner si svolgerà il 16 e 17 aprile, tra i due tornei Masters 1000 di Montecarlo e Madrid. Lo annuncia lo stesso Tribunale arbitrale dello sport, precisando che il procedimento si svolgerà a porte chiuse. Se sarà accolto il ricorso della Wada, l’agenzia mondiale antidoping che, diversamente da quella per l’Integrità nel Tennis, sostiene che il numero 1 del mondo sia colpevole di negligenza per l’assunzione non intenzionale dello steroide vietato, la sanzione potrebbe essere di uno o anche due anni di squalifica.

Verso l’Open

Intanto Jannik Sinner, che dovrà portare questo fardello per tre mesi, ha vinto in due set anche il secondo match-esibizione organizzato nella Opening Week, la settimana che precede l'Australian Open, battendo il greco Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6. Martedì, Sinner aveva battuto con punteggio simile (6-4, 7-6) l'australiano Alexei Popyrin. «Sarebbe bello servire sempre in questo modo», ha detto l'altoatesino a fine partita.

La conferenza

A Melboune c’è il media day e il campione uscente sottolinea: «L'Australia è un posto speciale per me, e il ricordo di quello che è accaduto un anno fa rimarrà sempre nella mia testa. Sono felice di essere di nuovo qui, non so cosa accadrà quest'anno, è una domanda a cui nessuno può rispondere, ma sono curioso di sapere cosa mi dirà questo torneo», le parole dell'altoatesino. «Lo scorso anno ci sono state molte prime volte, non solo gli Slam e il numero uno del mondo... non ci sono molte altre prime volte a disposizione nel nostro sport. Certo, gli obiettivi non mancano, a cominciare dagli altri due Slam. Lo scorso anno avrei potuto gestire meglio qualche situazione ma a 23 anni non sempre sai quali siano le cose giuste da fare. Ho imparato molto e spero di riuscire a gestire meglio alcune situazioni fuori dal campo». Sarà il debutto perché «ho deciso di non giocare tornei prima di questo perché la stagione è molto lunga. Lo scorso anno ho chiuso l'anno con la Coppa Davis, e il tempo per riposare e resettare a quel punto non è molto». Immancabile una domanda su Kyrgios e le sue “sparate”: «Non voglio commentare quello che dicono Nick o gli altri giocatori; io so come sono andate le cose, so di non aver fatto nulla di male», dice riferendosi alla vicenda doping, «ed è per questo motivo che sono ancora qui e sto ancora giocando. Per me la cosa che conta davvero è avere al mio fianco le persone che mi vogliono bene», sottolinea, «ma mentirei se dicessi che non penso a quello che è accaduto».

