Sinner, la certezza italiana 

Melbourne. C'è una costante nei match tra Jannik Sinner e Ben Shelton. L'americano continua a sfidare il numero 2 al mondo, sul proprio terreno, giocando a chi tira più forte, in una gara di potenza e velocità che ha sempre un unico vincitore. Jannik Sinner batte per la nona volta consecutiva Ben Shelton e conquista la semifinale all'Australian Open per il terzo anno di fila. Ad attenderlo, domani, c'è di nuovo Novak Djokovic, già battuto lo scorso anno in semifinale al Roland Garros prima e a Wimbledon poi. Dall’altra parte si sfidano Carlos Alcaraz e Sascha Zverev, così ci sono tutte le prima quattro teste di serie. Il bicampione in carica supera lo statunitense (6-3 6-4 6-4) in due ore e 23’, confermando un dominio ormai consolidato nei confronti del mancino americano. Shelton dopo il successo di Shanghai 2023 non è più riuscito a strappargli nemmeno uno dei 22 set giocati.

La partita

A Melbourne Sinner ha gestito con autorità i propri turni di servizio, chiudendo con il punti vinti con la prima e senza mai concedere un break, annullando tutte e quattro le palle break affrontate. A fare la differenza, ancora una volta, pulizia tecnica e solidità mentale: 18 errori gratuiti in meno per l'azzurro (16 contro 34). Sinner mantiene l'imbattibilità nei Major contro i giocatori statunitensi (18-0) e allunga a 29 successi consecutivi contro i top 10, escludendo le sfide con Alcaraz. Con questa vittoria raggiunge Medvedev e Wawrinka a quota nove semifinali Slam; tra i giocatori in attività solo Djokovic, Alcaraz e Zverev ne contano di più. Diventa inoltre il sesto giocatore dell'era Open a qualificarsi per sei semifinali Slam consecutive. A Melbourne continua anche la sua impressionante continuità sul cemento: 50 vittorie negli Slam sul duro in appena 60 match, un traguardo che nessuno aveva raggiunto così rapidamente da Federer nel 2006.

Le impressioni

«È stata molto dura, come sempre quando giochiamo: Ben è un giocatore incredibile, ogni volta che ci affrontiamo è una sfida interessante». Lo sguardo è già avanti: «Sono felice di come ho controllato la situazione e della semifinale con Djokovic», arrivata dopo il ritiro di Lorenzo Musetti. «È stato frustrante per Lorenzo e spero davvero che non sia nulla di serio, perché iniziare la stagione con un infortunio non è mai facile. Affrontare Novak al meglio dei cinque set è sempre durissimo: ci conosciamo bene e sarà interessante vedere come gestiremo la partita». Sinner si sofferma anche sulle differenze tra il gioco diurno e quello serale a Melbourne. «Di giorno, con il caldo, la palla rimbalza di più ed è più viva. La sera è diverso, e oggi c'era anche vento, ma il vero cambiamento è nella routine: orari di sonno, di risveglio, di preparazione. Ognuno deve trovare il proprio equilibrio». Inevitabile tornare alla semifinale di Melbourne 2024, punto di svolta della sua carriera. «Quando fai un passo avanti vincendo contro Novak in uno Slam, qualcosa cambia», ammette. «Ma poi devi rifarlo ancora, ed è la cosa più difficile. Lui gioca ancora a un livello altissimo ed è straordinario averlo ancora qui. Non voglio mettermi pressione extra. Sono felice giocare ancora una semifinale in Australia».

Ispirazione

Sulla sensazione di un possibile allargamento del divario con il resto del circuito, Sinner resta fedele alla sua filosofia. «Vivo nel presente. Ogni partita è una sfida e nulla è scontato. La stagione è lunga, ci sono grandi giocatori e tante cose possono cambiare. Io cerco solo di fare del mio meglio». Infine, su Nole: «È l'atleta più professionale che abbiamo. La sua esperienza si vede in campo, sa gestire ogni situazione. Per me è un'ispirazione, come lo sono Carlos e gli altri grandi giocatori. Se non sei professionale, a questo livello non ci arrivi». La parola al campo per una semifinale che ricalca quelle del passato recente a Parigi e Londra. Due match entrati nella nella memoria collettiva del tennis.

