Sinner innamorato a Porto Rafael 

È un Jannik Sinner del tutto inedito, ben lontano dall’immagine austera e controllata a cui ha abituato il pubblico, quello che vediamo sulla copertina del numero del settimanale Chi in edicola.

La vacanza

Dopo la seconda vittoria a Wimbledon il numero uno del tennis è volato in Sardegna con la fidanzata Laila Hasanovic, una coppia di amici e l’inseparabile cane Snoopy, apparentemente con tutte le intenzioni di godersi la vita oltre il campo da gioco. Ed è lì che i fotografi di Chi l’hanno sorpreso.

Risate in piscina

Le foto esclusive mostrano il campione altoatesino come non lo si era davvero mai visto, durante momenti di autentica complicità e passione. Nell’intimità della villa sul mare di Porto Rafael, si vedono Jannik e Laila giocare in piscina, scherzare, ridere a crepapelle e amoreggiare liberamente, del tutto a loro agio. Il divo del tennis ha scelto proprio per questo la privacy e la natura incontaminata di questa gemma affacciata sull'arcipelago di La Maddalena rispetto alle mete più caotiche del turismo di lusso.

«La mia vita»

Immagini che confermano nei fatti quanto confidato dallo stesso tennista al Telegraph: «Mi sono reso conto che esiste anche una vita fuori dal campo» e «devo riprendermi un pezzo di vita». Non dimentichiamolo mai: forte di 30 titoli del circuito maggiore, tra cui 5 tornei del Grande Slam, tennista italiano più vincente dell’era Open e l’unico ad aver conquistato almeno una volta, nel singolare maschile, Wimbledon, gli Australian Open e gli US Open, Jannik Sinner ha comunque 24 anni.

Dopo i mesi complessi legati al caso Clostebol, la defaillance al Roland Garros e le fatiche dei recenti tornei, il ventiquattrenne sembra aver trovato anche grazie a Laila il perfetto equilibrio tra l’impegno agonistico e il meritato svago di un ragazzo della sua età. Tra giornate trascorse in villa, cene serali e persino una spesa al discount, il campione azzurro mostra così il suo lato più spontaneo e umano. Nonostante l’acquisto di una villa strepitosa, Sinner ha confermato ancora una volta la sua proverbiale umiltà. Pochi giorni fa è stato infatti avvistato dai clienti mentre faceva personalmente la spesa in un market di PalauTgQPHd||[], fermandosi con estrema disponibilità a scattare selfie con dipendenti e turisti.

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