Sinner ingiocabile a Parigi 

Parigi. Un urgano. Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi del Roland Garros, travolgendo in tre set, con il punteggio di 6-0 6-1 6-2, il ceco Jiri Lehecka in poco più di un'ora e mezza di gioco. Il numero uno del mondo sfiderà ora il russo Andrey Rublev (15), qualificato senza essere sceso in campo visto il ritiro per infortunio di Arthur Fils.

Sinner-Rublev agli ottavi

«Ho giocato veramente bene, specialmente per due set e mezzo», ha detto il tennista italiano. «Lui ha servito molto bene, ci conoscevamo abbastanza perché avevamo già giocato in precedenza», ha ricordato Sinner per poi aggiungere: «Sono felice per come sono andate le cose, ma le condizioni possono cambiare molto rapidamente da un giorno all'altro, come abbiamo già visto a Roma. Devo restare molto prudente. Andrey Rublev è un giocatore incredibile. Bisogna restare concentrati ogni giorno». I complimenti si sprecano per l’altoatesino. «Impressionante e imbarazzante»: non usa mezzi termini Adriano Panatta, campione al Roland Garros nel 1976.

Cobolli torna a casa

Eliminazione al terzo turno, invece, per Flavio Cobolli. Il tennista romano è stato sconfitto in tre set da Alexander Zverev che si è imposto con il punteggio di 6-2 7-6 6-1 e accede agli ottavi di finale dove troverà l'olandese Tallon Griekspoor. Ancora importante il gap tra i due tennisti per quanto Cobolli abbia provato a mettere l’avversario in difficoltà nel secondo set cedendo soltanto al tie break. Nel doppio, vincono agilmente Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro l’indiano Sriram Balaji e il messicano Reyes-Varela 6-3 6-4. Tra le donne, successo per 7-5 6-2 per la coppia azzurra Paolini-Errani contro Sun-Yuan.

Il programma di oggi

Esame Holger Rune oggi per Lorenzo Musetti. E sul tennista toscano si è espresso lo stesso Sinner. «È un giocatore completo oltre a essere un gran talento, è cresciuto tanto anche fuori dal campo. Gli auguro di andare molto molto lontano, non solo qui al Roland Garros ma in tutti gli altri», ha tenuto a precisare il numero uno al mondo. «Da italiano, più italiani siamo tra i primi dieci, tra i primi cinque, e meglio è. Speriamo che lui possa entrare nei primi cinque, e speriamo che dopo di lui arrivi anche un altro… Così siamo un bel trenino, tutti insieme». C’è attesa oggi anche per la sfida di Jasmine Paolini contro la 30enne ucraina Elina Svitolina.

RIPRODUZIONE RISERVATA