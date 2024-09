Sinner in semifinale contro Bu a Pechino 

PECHINO. «Un ottimo match, considerando tutte le cose», Jannik Sinner è soddisfatto della vittoria su Jiri Lehecka utile a raggiungere le semifinali dell'Atp 500 di Pechino. Al China Open l’azzurro ha battuto il ceco in due set, 6-2, 7-6. Senza problemi nel primo, Sinner è stato maggiormente impegnato nel secondo set, quando Lehecka ha mostrato un gioco più concreto e meno falloso. Il ceco ha avuto due palle break nell'undicesimo game, sventate dal numero 1 grazie al servizio, nonostante un doppio fallo. Si è arrivati al decisivo tie-break, vinto da Sinner 8-6, dopo che Lehecka era stato avanti 4-6. Per l'azzurro è il 58° successo dell'anno, 14° di fila.

«Non è facile gestire la situazione», ha aggiunto il tennista azzurro in conferenza stampa, replicando ancora a una domanda sull'appello della Wada: «Però, ovviamente cerchiamo di fare il possibile, io e il mio team, per essere pronti a ogni partita. Stavolta è andata meglio rispetto al primo e al secondo incontro. Sono partito bene nel primo set. Nel secondo set ho avuto delle occasioni, ma Jiri è un giocatore molto aggressivo. Ho cercato di stare nel match ed è importate aver chiuso l'incontro in due set». Lo attende la rivelazione cinese Yunchaokete Bu (7-5, 6-4 a Rublev. Dall’altra parte, Medevedev (che ha spento il sogno di Cobolli con un netto 6-2, 6-4) contro Alcaraz.

RIPRODUZIONE RISERVATA